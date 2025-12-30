الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
اقتصاد

"دايرة واحدة" تطلق مسابقة للحلول التكنولوجية المستدامة دعما للاقتصاد

مسابقة دايرة واحدة،
مسابقة دايرة واحدة، فيتو
 كشفت مبادرة «دايرة واحدة» عن انطلاق مسابقة «دايرة واحدة لإعادة ابتكار حلول تكنولوجية مستدامة»، والتي تستهدف إشراك الشباب والمبتكرين في تقديم أفكار عملية تسهم في دعم ممارسات الاقتصاد الدائري داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكل أساسي على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتجديد وإعادة استخدام الأجهزة.

 

مسابقة دائرة واحدة 

 تأتي المسابقة ضمن مشروع دايرة واحدة، الذي أُطلق في عام 2023، وهو مبادرة وطنية تدعم انتقال مصر نحو الاقتصاد الدائري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.

 وتندرج المبادرة ضمن المشروع العالمي «التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري»، المموّل بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومن خلال هذا الإطار العالمي، تسعى المبادرة إلى بناء تحالف قوي من الشركاء المحليين والدوليين لدعم نموذج تنموي أكثر استدامة ومسؤولية يحقق فوائد طويلة الأمد لكلٍ من المجتمع والبيئة.

وتهدف المسابقة إلى إشراك المواطنين المصريين والجهات المعنية في ابتكار حلول جديدة وعملية تساهم في تحسين الاستدامة داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقليل الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية وتعزيز الممارسات المسؤولة وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة الإلكترونية.

والمطلوب من المشاركين هو تطوير وعرض أفكار مبتكرة، وليس تنفيذ نماذج تقنية جاهزة أو برامج مطبقة بالفعل وتشمل مجالات المسابقة ثلاثة محاور رئيسية إعادة الاستخدام وتجديد الاجهزة من خلال أفكار تساعد على إصلاح وصيانة الأجهزة بدلًا من التخلص منها والإدارة الذكية للمخلفات الإلكترونية عبر حلول تكنولوجية تشجع على الجمع وإعادة التدوير والتصميم التكنولوجي المستدام لتطوير أجهزة أطول عمرًا وأسهل في الإصلاح وبمواد صديقة للبيئة.

تجربة عملية مباشرة 

تجمع المسابقة طلاب الجامعات والمهنيين الشباب من سن 18 إلى 25 عامًا من مختلف محافظات مصر، ويتنافس المشاركون في فرق مكوّنة من عضوين وتختتم المسابقة بـ حفل ختامي وتوزيع الجوائز يوم 15 يناير 2026 في القاهرة والفرق الأعلى أداءً تحصل على فرص تدريب لمدة شهر واحد لدى شركاء مبادرة دايرة واحدة، بما يوفّر تجربة عملية مباشرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء.

