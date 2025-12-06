صندوق مكافحة الإدمان: تشغيل الفرع الجديد للخط الساخن بالسويس غدا

18 حجم الخط

أعلن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تشغيل الفرع الجديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم " 16023” اعتبارًا من غد الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 وتشغيل عيادات طبية بكلية الطب جامعة السويس لأول مرة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة السويس ولمعرفة كافة التفاصيل ومواعيد العمل بالعيادات الاتصال بالخط الساخن “16023”.

اهداف فرع الخط الساخن للصندوق

ويستهدف فرع الخط الساخن للصندوق بالتعاون مع كلية الطب جامعة السويس توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الخط الساخن مجانا ووفقا للمعايير الدولية وتستهدف العيادات تقديم الخدمة لما يقرب من 3000 مريض إدمان سنويا من أبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى إتاحة تحاليل الفيروسات المعدية لمرضى الإدمان فيروسات التهاب الكبد الوبائي B وC وفيروس نقص المناعة البشري (HIV) للفئات المعرضة لخطر العدوى، مثل متعاطي المخدرات بالحقن أو بحسب ما يقرره الطبيب المختص إلى جانب تحاليل وظائف الكبد.

محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات

وقال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن من ضمن محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وسيتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المحافظة مجانا وفى سرية تامة، وبذلك تصل عدد المحافظات المستفيدة من وجود مراكز وعيادات لعلاج الإدمان إلى 21 محافظة من خلال 35 مركزا علاجيًا تابعًا للصندوق أو بالشراكة مع الخط الساخن، والتي تتيح حتى الآن الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى حرص صندوق مكافحة الإدمان على تنفيذ برنامج التأهيل من خلال مراكز العزيمة التابعة له، وذلك بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان، ويرتكز البرنامج على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى خلال فترة التأهيل، بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعدهم على تحقيق التعافي، من خلال التركيز على "الثقافة العلاجية، التغيير، المهارات اللازمة للتعافي والعيشة حياة سوية خالية من المخدرات".

خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية

كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض “خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة، إعادة التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة الدمج المجتمعي” في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان يعتمد على “الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية” تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني “العلاج بالعمل” والتأهيل البدني “العلاج بالرياضة” بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد وقع بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس لافتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم 16023 وتشغيل عيادات طبية بكلية الطب جامعة السويس لأول مرة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة السويس.

