أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي هي تمرد صريح على مؤسسات الدولة الشرعية.

محاولات فرض أمر واقع بالقوة

وقال مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان: نبارك قرارات رئيس مجلس القيادة ونؤكد الرفض المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة.

وأضافت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنية: نبارك القرارات الوطنية التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتابعت: نجدد تقديرنا لجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وزارة الدفاع اليمنية: قواتنا على استعداد دائم لتنفيذ جميع المهام الموكلة

و‌أكملت ‏وزارة الدفاع اليمنية: القوات المسلحة جاهزة للقيام بواجباتها الدستورية، وعلى استعداد دائم لتنفيذ جميع المهام الموكلة للقوات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم ؛ أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة.

كما أمهل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي كافة القوات الإماراتية ومنتسبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة

ومنذ قليل ؛ أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن أسفه البالغ للدور الاماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي.

كما أعلن في قرار جمهوري حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما ، مشيرا إلى أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العليمي: اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وطريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.

حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة

واضاف العليمي: حرصا من رئاسة الدولة على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار

واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: عازمون على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

