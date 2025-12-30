أسرة شاب حاول الانتحار حرقا بعين شمس للنيابة: "زوجته هددته بالانفصال"

18 حجم الخط

استمعت نيابة عين شمس لأقوال أسرة شاب حاول التخلص من حياته بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية بـ منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأكدت الأسرة للنيابة، بأن خلافات بينه وبين زوجته السبب بعد أن هددته بالانفصال وترك منزل الزوجية بسبب تدخل والدته في حياتهما ونصحها لهما، وهو الأمر الذي لم يعجب زوجته وأرادت الاستقلال عنها وعن قراراتها، وحاولوا إنقاذه ولم يفلحوا، وسكب على نفسه مادة حارقة ثم أشعل النار في نفسه ونقلوه إلى المستشفي لتلقي العلاج.

فيما أمرت النيابة العامة بصرفهم من سراي النيابة بدون ضمانات.

شاب يشعل النيران فى نفسه بعين شمس

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب بإشعال النيران فى نفسه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على شاب، مصاب بحروق بجميع جسده تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واخطار النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب حاول إنهاء حياته، بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال الأزهر الشريف في منشور: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك.

وأضاف منشور الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

