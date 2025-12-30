الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسرة شاب حاول الانتحار حرقا بعين شمس للنيابة: "زوجته هددته بالانفصال"

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
18 حجم الخط

 استمعت نيابة عين شمس لأقوال أسرة شاب حاول التخلص من حياته بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية بـ منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة. 

وأكدت الأسرة للنيابة، بأن خلافات بينه وبين زوجته السبب بعد أن هددته بالانفصال وترك منزل الزوجية بسبب تدخل والدته في حياتهما ونصحها لهما، وهو الأمر الذي لم يعجب زوجته وأرادت الاستقلال عنها وعن قراراتها، وحاولوا إنقاذه ولم يفلحوا، وسكب على نفسه مادة حارقة ثم أشعل النار في نفسه ونقلوه إلى المستشفي لتلقي العلاج.

فيما أمرت النيابة العامة بصرفهم من سراي النيابة بدون ضمانات.

شاب يشعل النيران فى نفسه بعين شمس 

 كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب بإشعال النيران فى نفسه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على شاب، مصاب بحروق بجميع جسده تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واخطار النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب حاول إنهاء حياته، بإشعال النيران فى نفسه بسبب خلافات أسرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال  الأزهر الشريف في منشور: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك.

وأضاف منشور الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة عين شمس محافظة القاهرة شاب يشعل النيران فى نفسه بعين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

مواد متعلقة

النيابة تستدعي أهل شاب تخلص من حياته في عين شمس

بقرص غلة، انتحار طفل بقرية في الوادي الجديد

تفاصيل محاولة انتحار طالبة بعد تعرضها للتنمر في الدقهلية وتحرك عاجل للنيابة العامة

بسبب خلافات زوجية، انتحار سيدة بالفيوم غرقا في بحر يوسف

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون سر تراجع المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، وشعبة الذهب تكشف حقيقة الانخفاض المؤقت

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads