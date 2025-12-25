عضو بغرفة الأدوية: التوسع في إنتاج المحاليل الطبية يعزز الأمن الصحي ويدعم الصادرات

18 حجم الخط

قال المهندس وحيد عتيق، عضو غرفة الصناعات الطبية بـ اتحاد الصناعات، إن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ توسعات صناعية مهمة في إنتاج المحاليل الطبية الوريدية بـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو ما يمثل نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية للصناعة الدوائية المصرية.

وأضاف عتيق أن هذه التوسعات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، موضحًا أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمحاليل الوريدية ستساهم وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطبية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التوسعات الجديدة ستتيح تطوير خطوط إنتاج إضافية لتوفير منتجات دوائية متنوعة ذات استخدام واسع، مثل المحاليل الصغيرة الحجم والقطرات الطبية ذات الاستخدام الفردي، بما يدعم تنويع المحفظة الدوائية والاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة على المستوى المحلي والإقليمي.

وأكد أن إنجاز هذه التوسعات الجديدة في فترة زمنية قصيرة يمثل مؤشرًا على سرعة التنفيذ وكفاءة الإدارة في القطاع الدوائي.

وأضاف أن التوسعات ستسهم في تعزيز الصادرات الدوائية متوقعًا أن تصل نسبة المنتجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية إلى مستوى متقدم، بما يعكس تزايد الطلب على المحاليل الطبية المصرية ويعزز دور الصناعة الوطنية على المستوى الإقليمي.

وأوضح عتيق أن الالتزام بأعلى معايير الجودة يعد من أولويات التوسعات، وأن اختيار التكنولوجيا المستخدمة يراعي تطبيق المعايير الدولية لضمان جودة المنتجات وكفاءة العملية الإنتاجية، بما يسهم في دعم الثقة في الصناعة الدوائية المصرية محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن هذه التوسعات تمثل قاعدة صلبة لمسار تطوير مستمر لـ الصناعات الدوائية تدعم الاكتفاء الذاتي وتعزز الأمن الصحي، وتؤكد الدور الحيوي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي واستثماري في قطاع الأدوية.

وتابع: إن التوسعات الحالية خطوة أساسية نحو تعزيز القدرات الإنتاجية والصادرات، بما يسهم في استدامة النمو الصناعي وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والطلب العالمي على المنتجات الدوائية.

