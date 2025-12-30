الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد أستون فيلا
أرسنال ضد أستون فيلا
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "الإمارات" مباراة أرسنال وأستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وجاء تشكيل أرسنال المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي كالتالي: 

تشكيل أرسنال  المتوقع ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، يوريان تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيمندي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

ويسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم  أمام أستون فيلا من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، خاصة أن مانشستر سيتي لديه 40 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة يوم الخميس في الجولة نفسها ضد سندرلاند.
 

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

 

موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا

 تنطلق مباراة أرسنال أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية.

 

 

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19  من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 باقامة 6 مباريات قوية.

 

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور
تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
نوتينجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند
وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي
أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات
مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026


كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد
برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك
سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً -  ملعب النور

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي أرسنال أستون فيلا أرسنال وأستون فيلا مباراة أرسنال وأستون فيلا البريميرليج أرسنال ضد أستون فيلا مباراة أرسنال ضد أستون فيلا ارسنال أمام أستون فيلا مباراة أرسنال أمام أستون فيلا

مواد متعلقة

ليفربول بالمربع الذهبي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

أرسنال يهزم برايتون 2-1 ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

الدفاع والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

وصول شريف إكرامي وعلي جبر لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المقاولون الليلة بكأس عاصمة مصر

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads