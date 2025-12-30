لتعميق أوجه التعاون المشترك، وكيل التعليم يلتقى مدير عام إذاعة الوادي الجديد

18 حجم الخط

التقى الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، محمد حسين مدير عام إذاعة الوادي الجديد بمقر مبنى الإذاعة المحلية بمدينة الخارجة.

وخلال اللقاء بحث الطرفان تعميق سبل التعاون المشترك لإثراء المشهد التعليمي والمضي قدمًا في تنسيق العديد من الفعاليات بما يعود بالنفع على طلاب المحافظة.

وتحدث وكيل تعليم الوادي الجديد، عن الدور التوعوي والتنويري للإعلام فى تشكيل وبناء العقول، إلى جانب دوره الهام في تغيير المفاهيم وتحسين السلوكيات وخدمة قضايا التنمية المجتمع.

فيما أعرب مدير عام إذاعة الوادي الجديد، عن بالغ سعادته بتلك الزيارة والتي تعمل على تعميق أواصر الود وفرصة طيبة لتوطيد العلاقات المثمرة بما فيه خدمة العملية التعليمية

وذكر مدير عام إذاعة الوادي الجديد تجربة الإذاعة من خلال الفترة المفتوحة أستاذ علي الهواء وغيرها من الفترات والبرامج التعليمية التي تنطلق من استديو هواء الإذاعة تجربة رائدة في تقديم التعليم عن بعد، ويقدم رسالته في تبسيط وشرح العلوم والمناهج التعليمية بهدف تنمية شخصيات الطلاب، ودعم مهاراتهم في تحصيل العلم، ومساعدتهم في خلق بيئة تعليمية جيدة، تتحدى وتواجه الدروس الخصوصية التي ترهق ميزانية الأسرة المصرية، ولا يقدر عليها الطلاب.

على هامش اللقاء اصطحب مدير عام الإذاعة وكيل الوزارة فى جولة داخل مقر الإذاعة حيث شهد الاستوديوهات الإذاعية والهندسية والمقرات الإدارية، مشيدا بعراقة هذا الصرح الإعلامي المشرف.

