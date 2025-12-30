جامعة القاهرة تكشف عدد حالات الغسيل الكلوي بقصر العيني خلال 2025

18 حجم الخط

كشفت جامعة القاهرة، عن حصاد بعض إحصائيات مستشفيات قصر العيني 2025.

وأكدت الجامعة أن العيادات الخارجية بمستشفيات قصر العيني، تردد عليها مليون و205 آلاف و720 مريضًا خلال 2025، بينما سجلت المستشفيات 403 آلاف و792 مريضًا داخليًا.

وسجلت مستشفيات قصر العيني 94 ألفًا و521 عملية جراحية، منها 648 عدد جراحات القلب للكبار خلال 2025.

أما عدد حالات الغسيل الكلوي بالمستشفيات فسجل 92 ألفًا و488 خلال 2025.

كما تم تسجيل 686 حالة قسطرة قلبية للأطفال، و35 حالة TAVI، و2673 قسطرة قلبية للكبار.

وذكرت الجامعة ان عدد حالات المناظير وصل إلى 12 ألفًا و468 خلال 2025، 196 عدد حالات الإيكمو.

وبالنسبة للأشعة بلغ عدد حالات أشعة الرنين16 ألفًا و852، و479 ألفًا و446 أشعة تشخيصية وتداخلية، و5 ملايين و573 ألفا و362 تحليل طبي.

بالإضافة لذلك، اعلنت الجامعة تكلفة عمليات التطوير داخل المستشفيات، وأكدت أنها بلغت مليار و216 مليونًا و388 ألفا و705 جنيهات.

المنتدى العلمي الأول للتلفيات الرئوية بقصر العيني

ونظمت كلية طب قصر العيني،جامعة القاهرة، المنتدى العلمي الأول للتليفات الرئوية «EGY-ILD SUMMIT»، الذي نظمه قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

وأعلن الملتقى عن انطلاق أول منصة علمية متخصصة تناقش ملف التليفات الرئوية بصورة علمية عميقة، لم تشهدها مصر من قبل.

كما انه سلط الضوء على وحدة التليفات الرئوية بقصر العيني باعتبارها الوحدة الوحيدة المتخصصة من نوعها على مستوى جميع مستشفيات مصر، الجامعية والحكومية والخدمية، والنقطة التي تنطلق منها الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة التليف الرئوي في مصر والشرق الأوسط، ليس فقط على مستوى العلاج، بل في التشخيص المتقدم، وتوثيق الحالات النادرة، وصناعة المعرفة الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.