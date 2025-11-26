كلية طب قصر العيني تنظم اليوم العلمي لقسم الأمراض الصدرية

18 حجم الخط

نظمت كلية طب قصر العيني، اليوم العلمي لقسم الأمراض الصدرية اليوم الأربعاء، تحت رعاية وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات وأستاذ أمراض الصدر، وبإشراف الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، وبمشاركة نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين.

اليوم العلمي لقسم الأمراض الصدرية

وقدمت وحدة الحساسية بالقسم فعاليات اليوم العلمي برئاسة الدكتور محمد جلال، الذي استعرض استخدام أحدث البروتوكولات العلاجية والعلاجات البيولوجية للحساسية الصدرية، وطرق اختيار المرضى ومتابعة الاستجابة وفق أحدث الأبحاث العالمية، مشددًا على أهمية الدقة في اختيار المرضى للاستفادة المثلى من العلاجات المتقدمة.

كما شارك الدكتور مصطفى الشاذلي، رئيس وحدة الرعاية المركزة للأمراض الصدرية بالقصر العيني، بمحاضرة حول أهمية استخدام جهاز التنفس الصناعي غير النافذ (NIV) في مرضى الربو الشعبي في حالات الفشل التنفسي، مستعرضًا بروتوكولات العلاج المختلفة.

الأسباب المختلفة لضيق التنفس والنهجان

وتناولت الدكتورة وفاء عاشور الأسباب المختلفة لضيق التنفس والنهجان من أمراض صدرية وأخرى غير صدرية، بالإضافة إلى طرق التشخيص والعلاج، بينما أوضحت الدكتورة هبة موسى أسباب النزيف الرئوي وطرق التدخل والعلاج سواء باستخدام المنظار الشعبي أو التدخلات الإشعاعية التداخلية مثل الحقن للشريان.

كما تحدثت الدكتورة أميرة إسماعيل عن الأزمات الحادة لمرضى السدة الرئوية المزمنة وطرق التشخيص والعلاج، فيما تناول الدكتور أيمن سالم كيفية كتابة الأبحاث العلمية وتجنب الاقتباس أو السرقة العلمية أثناء إعداد الدراسات البحثية.

كما قدم الدكتور حسين فياض محاضرة عن تشخيص وعلاج جلطة الرئة، وأشار الدكتور أحمد الكومي إلى أهمية اكتشاف وتشخيص الارتشاح الهوائي الأولي والثانوي على الرئة، فيما تحدثت الدكتورة داليا طارق عن فشل عضلة القلب اليمنى وأهمية تشخيص هذه الحالات في الطوارئ.

البحث العلمي ركيزة استراتيجية لتطوير التعليم الطبي

وخلال كلمته، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن البحث العلمي يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الكلية تعمل على توظيف نتائج الأبحاث لتعزيز التكامل بين جميع الأقسام الطبية، وتطوير مهارات الأطباء وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بما يعكس الدور الوطني للكلية في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة.

وأضاف أن الاستثمار في البحث العلمي يعزز قدرة الكلية على تقديم حلول مبتكرة لمختلف الأمراض، ويضمن أن تكون جميع التخصصات الطبية متقدمة علميًا وعمليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام حسني، أن المستشفيات الجامعية تمثل محورًا أساسيًا لمواجهة الأمراض المنتشرة والفيروسات الجديدة، مؤكدًا أن جاهزية الأقسام الصدرية والتنسيق بين فرق الرعاية المختلفة تمكّن المستشفيات من التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

وأضاف أن تطبيق نتائج البحث العلمي داخل الأقسام الصدرية يسهم في تطوير بروتوكولات علاجية حديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز قدرة المستشفيات على الاستجابة السريعة للتحديات الصحية المستجدة.

