أفضل وأقوى علاجات طبيعية للانتفاخ بعد العشاء

علاجات طبيعية للانتفاخ بعد العشاء، يُعدُّ الانتفاخ بعد تناول وجبة العشاء من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا، خصوصًا لدى النساء، حيث تشعر الكثيرات بامتلاء البطن، والغازات، وأحيانًا الألم أو الضيق الذي قد يفسد الراحة والنوم.



وترجع هذه المشكلة إلى عدة أسباب، منها تناول وجبات ثقيلة في وقت متأخر، أو سرعة الأكل، أو اضطرابات القولون، أو الحساسية تجاه بعض الأطعمة.

أوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الانتفاخ بعد العشاء مشكلة شائعة، نواجهها جميعا من وقت لآخر، لكنها قابلة للعلاج بوسائل طبيعية وآمنة.



أضافت الدكتورة مها، أن الاهتمام بنوعية الطعام، وتوقيت العشاء، واستخدام الأعشاب والمشروبات الطبيعية، إلى جانب تحسين العادات اليومية، كلها عوامل تساعد على الشعور بالراحة والهضم الجيد. وهو ما تستعرضه في السطور التالية.





أولًا: أسباب الانتفاخ بعد العشاء

قبل التطرق إلى العلاجات، من المهم فهم الأسباب الشائعة:

تناول أطعمة دهنية أو مقلية مساءً.

الإكثار من النشويات والسكريات.

شرب المشروبات الغازية.

تناول الطعام بسرعة دون مضغ جيد.

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

القولون العصبي أو حساسية اللاكتوز.

التوتر والضغط النفسي.

معرفة السبب تساعد في اختيار العلاج المناسب.



ثانيًا: مشروبات طبيعية لطرد الغازات

تُعد المشروبات العشبية من أفضل الحلول السريعة:

1. النعناع

النعناع يساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل التقلصات. كوب من شاي النعناع الدافئ بعد العشاء يخفف الانتفاخ بفعالية.

2. اليانسون

يُستخدم منذ القدم لعلاج الغازات، خاصة عند النساء. يعمل على تهدئة المعدة وتحسين حركة الأمعاء.

3. الكمون

غلي ملعقة صغيرة من الكمون وشربه دافئًا يساعد على تقليل الغازات وتحسين الهضم.

4. الزنجبيل

الزنجبيل الطازج أو المغلي يخفف الشعور بالامتلاء ويساعد على تفريغ المعدة من الغازات.

علاج انتفاخ البطن بالأعشاب



ثالثًا: أطعمة تقلل الانتفاخ

اختيار الطعام المناسب في وجبة العشاء له دور كبير:

الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك التي تحسّن توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الخيار: غني بالماء ويساعد على تقليل احتباس السوائل.

الشوفان: سهل الهضم ويمنع التخمر المزعج في الأمعاء.

الموز: غني بالبوتاسيوم ويقلل احتباس السوائل والغازات.



رابعًا: تدليك البطن بطرق طبيعية

التدليك اللطيف للبطن بعد العشاء يمكن أن يكون فعالًا جدًا:

يُدلك البطن بحركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة.

يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت النعناع.

التدليك لمدة 5–10 دقائق يساعد على تحريك الغازات وتحسين الهضم.

خامسًا: وضعيات بسيطة لتخفيف الانتفاخ

بعض الوضعيات الخفيفة تساعد على خروج الغازات:

الجلوس مع رفع الركبتين قليلًا.

الاستلقاء على الجانب الأيسر.

ثني الركبتين باتجاه الصدر لبضع دقائق.

هذه الوضعيات تحفز حركة الأمعاء دون مجهود.



سادسًا: عادات يومية تقلل الانتفاخ

العلاج لا يقتصر على المشروبات فقط، بل يشمل نمط الحياة:

الأكل ببطء: مضغ الطعام جيدًا يقلل دخول الهواء للمعدة.

تجنب الأكل قبل النوم مباشرة: يُفضل تناول العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل.

الابتعاد عن المشروبات الغازية في المساء.

تقليل الملح لأنه يسبب احتباس السوائل.

شرب الماء الدافئ بدل البارد بعد العشاء.



سابعًا: أعشاب يمكن إضافتها للطعام

بعض الأعشاب عند إضافتها للطعام تقلل الانتفاخ:

الشمر

الكراوية

الزعتر

القرفة

هذه الأعشاب تحسّن الهضم وتقلل التخمر.



ثامنًا: التنفس العميق والاسترخاء

التوتر له تأثير مباشر على الجهاز الهضمي، خاصة القولون. ممارسة التنفس العميق لمدة 5 دقائق بعد العشاء:

تقلل التقلصات.

تحسن حركة الأمعاء.

تساعد على نوم هادئ دون انتفاخ.



متى يكون الانتفاخ علامة تستدعي الانتباه؟

رغم أن الانتفاخ غالبًا بسيط، إلا أنه يجب استشارة الطبيب إذا كان:

مستمرًا بشكل يومي.

مصحوبًا بألم شديد.

مع فقدان وزن غير مبرر.

مع إمساك أو إسهال مزمن.

