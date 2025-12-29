محمود العسيلي: اتجوزت 4 مرات وعمري حاليا 43 سنة.. وعمرو أديب يصفق له (فيديو)

18 حجم الخط

كشف المطرب محمود العسيلي أنه تزوج أربع مرات، مؤكدًا أن عمره الحالي يبلغ 43 عامًا، ليصفق له الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر.

محمود العسيلي من أول زواج في سن 25 إلى أربع زيجات بفواصل قصيرة

وأوضح العسيلي أن زيجته الأولى كانت في سن 25 عامًا، فيما مازحه عمرو أديب قائلًا إن الزيجات التالية جاءت تباعًا في سن 26 و28 و30 عامًا، وهو ما قابله العسيلي بالضحك، مشيرًا إلى أن الفاصل الزمني بين كل زيجة وأخرى تراوح بين 3 و4 سنوات.

العسيلي: التفاهم الكامل بين الرجل والمرأة مستحيل

وأثار العسيلي الجدل بتصريحاته حول العلاقات الزوجية، قائلًا إن التفاهم الكامل بين الرجل والمرأة أمر مستحيل، موضحًا: «الراجل مستحيل يفهم دماغ الست ماشية إزاي، ولو فهمها يبقى كده لغى شخصيته».

وأكد أن الأساس الحقيقي لأي علاقة هو الحب والعِشرة، وليس محاولة الفهم المطلق أو السيطرة.

محمود العسيلي: «بحب الست تدلعني زي ما بدلعها».. والحب ممكن يخلص

وأضاف المطرب الشهير:«أنا بحب الست تدلعني زي ما بدلعها، ولو الدنيا وقفت بقول باي باي»،

ليعلق عمرو أديب ساخرًا: «عشان كده اتجوزت 4 مرات..إنت محسسني إنك 60 سنة وأنا اللي 40».

كما شدد العسيلي على أن الحب ليس دائمًا أبديًا، قائلًا:«الحب بيخلص عادي، ومفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة».

«الحرية» تعكس وجع العلاقات وضغوط الحياة

وتحدث العسيلي عن أغنيته «الحرية»، مؤكدًا أنها تعبر عن حال الكثيرين في الوقت الحالي، في ظل الضغوط الحياتية المتزايدة، موضحًا أن صعوبة الحياة أصبحت سببًا رئيسيًا في فشل العديد من العلاقات.

