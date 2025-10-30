الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محمود العسيلي في قسم أكتوبر بعد مشادة مع طالبة بسبب أولوية المرور

الفنان محمود العسيلي
الفنان محمود العسيلي

تبادل الفنان محمود العسيلي الاتهام مع طالبة بالاعتداء، بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بأحد الشوارع في مدينة 6 أكتوبر، إلا أن الأمر انتهى بينهما بالتصالح.

 

مشادة كلامية بين الفنان محمود العسيلي وطالبة بأكتوبر

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد نشوب خلاف بين المطرب محمود العسيلي، وطالبة بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بمدينة 6 أكتوبر.


بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين الفنان محمود العسيلي وطالبة بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بأحد الشوارع في مدينة 6 أكتوبر تطورت لمشاجرة واعتدى الطرفان على بعضهما بالسب والقذف.

 

 

وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، إلا أن الخلاف انتهى بالتصالح، ومغادرة الطرفين قسم الشرطة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشادة كلامية بين الفنان محمود العسيلي وطالبة بأكتوبر ادة كلامية بين الفنان محمود العسيلي الفنان محمود العسيلى محمود العسيلي الفنان محمود العسيلي وطالبة بأكتوبر محمود العسيلي وطالبة بأكتوبر مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

الداخلية تكشف قصة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر

تحقيقات موسعة في واقعة العثور على صاحب مغسلة مقتولا بأكتوبر

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

البنك الزراعي يعلن تأثر خدماته لمدة ساعتين ونصف بسبب التوقيت الشتوي

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

المزيد
الجريدة الرسمية