محمود العسيلي في قسم أكتوبر بعد مشادة مع طالبة بسبب أولوية المرور

تبادل الفنان محمود العسيلي الاتهام مع طالبة بالاعتداء، بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بأحد الشوارع في مدينة 6 أكتوبر، إلا أن الأمر انتهى بينهما بالتصالح.

مشادة كلامية بين الفنان محمود العسيلي وطالبة بأكتوبر

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد نشوب خلاف بين المطرب محمود العسيلي، وطالبة بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بمدينة 6 أكتوبر.



بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين الفنان محمود العسيلي وطالبة بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بأحد الشوارع في مدينة 6 أكتوبر تطورت لمشاجرة واعتدى الطرفان على بعضهما بالسب والقذف.

وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، إلا أن الخلاف انتهى بالتصالح، ومغادرة الطرفين قسم الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

