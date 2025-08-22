مروة "بنت مبارك" تكشف للنيابة أسباب خلافها مع وفاء عامر وتتهم نجل الرئيس السابق بهذا الأمر

فجرت مروة يسري الشهيرة بـابنة مبارك، المزعومة، والمحبوسة حاليًّا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة من خلال صفحاتها على التواصل الاجتماعي، مفاجآت عدَّة أمام جهات التحقيق، والتي أبرزها علاقتها بالفنانة وفاء عامر واتهمت جمال مبارك بأنه سبب هذه الأزمة.

ما علاقتك بالفنانة وفاء عامر وهل من ثمة خلافات سابقة بينك وبينها؟

ج: مفيش علاقة سابقة بينا بس فيه خلافات حصلت بسبب قيامها بتشويه سمعتي عن طريق اللجان الإلكترونية الممولة لصالح جمال مبارك، وفيه دعاوى مقامة مني ضدها بتأكد كلامي.



س: ما هو المقصود باللجان الإلكترونية؟

ج: عبارة عن مجموعة من البلطجية تدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بغرض تشويه سمعتي وكل من يتعاطف معي أو يتقرب مني في قضيتي.



س: ما هي أرقام القضايا التي سبق وأن قمتي بتحريرها ضد وفاء عامر؟

ج: لا أنا معملتش محاضر لوفاء عامر، بس عملت محاضر ضد الأشخاص القائمين بإدارة تلك اللجان الإلكترونية لصالحها، وأنا حررت المحاضر أرقام 314 سنة 2025 جنح اقتصادية أول منتزه، 6896 لسنة 2025 إداري أول منتزه والباقي مش فاكرة أرقامها بالضبط، وأتعهد بتقديمها من قبل المحامين الحاضرين معي.

