راغب علامة يتألق في حفله بباريس بحضور 4500 شخص (صور)

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة واحدة من أقرب حفلاته في باريس، وذلك في قاعة الدوم، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 4500 شخص.

حيث قدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحماس كبير، في أجواء مميزة جمعت بين الموسيقى والطاقة الحية للجمهور ومنها: أنا مبهزرش، اللي باعنا، نسيني الدنيا.

ألبوم راغب علامة

ويستعد الفنان اللبناني خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، بعد أن طرح مؤخرًا عددًا من الأغاني السينجل التي لاقت صدى واسعًا لدى جمهوره.

وانتهي راغب علامة، من تسجيل عدد من اغاني ألبومه الذي يتضمن اللون الرومانسي، والدراما ويتعاون فيه مع عدد من صناع المزيكا.

