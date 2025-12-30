تنفيذ 27 ألف شقة سكن لكل المصريين لمتوسطي ومحدودي الدخل بحدائق العاصمة

18 حجم الخط

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أعمال تنفيذ شقق مشروعات سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.

وبلغ إجمالي الوحدات المخطط تنفيذها حوالي 7368 وحدة سكنية متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتفقد الوزير إحدى الوحدات التي تم الانتهاء تنفيذها كنموذج، لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية موجها بدفع الأعمال بالأجزاء المتبقية من المشروع وأعمال المرافق والطرق، وتسليم الوحدات على أعلى مستوى للحاجزين.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة مشروع وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، والذي يتكون من 834 عمارة ( 20016 وحدة ) جارٍ تنفيذها، موجها بالالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع.

كما تابع المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ وحدات المرحلة الأولى من مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بإجمالي 37 عمارة بمنطقة حي المستقبل بمدينة حدائق العاصمة.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بدر، عقب جولته بمدينة حدائق العاصمة، حيث تفقد سير العمل بوحدات زهرة العاصمة، والمخصصة للموظفين المنقولين للعمل بالعاصمة الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمواقع 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 202 عمارة ومتبقى 93 من المقرر الانتهاء من تنفيذها قريبًا.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال الرصف والطرق الجارية داخل الموقع ونسب التنفيذ الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، موجهًا بضرورة رفع معدلات التنفيذ وإنهاء الطبقات النهائية للرصف في أسرع وقت والتنفيذ بأعلى معايير الجودة وتحقيق الإنسيابية المرورية داخل المشروع.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحى الأول وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على جودة الأعمال الجارية على أرض الواقع في إطار خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق والمحاور بالمدن الجديدة.

