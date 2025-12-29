طرح المرحلة الحادية عشر لأراضي بيت وطن للمصريين بالخارج مارس المقبل

18 حجم الخط

تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح المرحلة الحادية عشر لأراضي بيت وطن للمصريين بالخارج بإجمالي عدد ٣٦١٦ قطعة أرض في مارس ٢٠٢٦.

وبلغ إجمالي المخصص ضمن مبادرة بيت وطن من يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه ١٥٧٨٢ قطعة، وجارٍ تخصيص ٣٩٤٨ قطعة، وعدد الوحدات السكنية المخصصة ٢١٢٦ وحدة.

وبلغ إجمالي عدد المخصص للمصريين بالخارج ضمن المبادرة منذ 2014 حوالي 37517 قطعة أرض، بجانب 3089 وحدة سكنية، و41 قطعة أرض خدمية، و2021 مقبرة، وفي يناير 2025 تم طرح المرحلة العاشرة من بيت الوطن أراضي بإجمالي عدد قطع أراضي ۲۹۷۱ قطعة أرض، ونظرًا إلى إقبال المواطنين المغتربين على الطرح بعدد ١٥٤٩٠ تحويل تم زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتصبح ١٤٩٤٥ قطعة، وتم تخصيص إجمالي ١٢٩٣٤ قطعة أرض، ونظرًا للطلبات على توفير عدد أكبر من الأراضي تم عمل طرح تكميلي للمرحلة العاشرة أراضي بإجمالي عدد ٦٧٩٦ قطعة أرض، وتم تخصيص ٢٨٤٨ قطعة حتى تاريخه.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تبنت رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري.

تطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية

وتابع وزير الإسكان: أعطت الوزارة حيز كبير من اهتمامها في توفير احتياجات السكان وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسين: الأول وهو المعني بتوفير وحدات سكنية جديدة، والثاني الخاص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات في إطار مبادئ المخطط الإستراتيجي القومي 2052، وبإضافة مساحات تلك المدن الجديدة إلى الحيز العمراني المعمور والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية فقد تحقق الهدف القومي والوصول إلى 14% من مساحة الجمهورية مناطق معمورة بالسكان والأنشطة الاقتصادية.

دعم الفئات غير القادرة ومساندة وإتاحة الوحدات السكنية للفئات الأخرى

وأكد الوزير، أنه تحقيقًا لسياسة عادلة للإسكان في مصر فجاء المحور الأول ما بين دعم الفئات غير القادرة ( برنامج الإسكان الاجتماعي) ومساندة وإتاحة الوحدات السكنية للفئات الأخرى ( السكن المتوسط وفوق المتوسط) تحت برنامج المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، مضيفًا أنه لم تقتصر مشروعات الإسكان على القاهرة الكبرى والمدن والعواصم الرئيسية بل امتدت لتشمل أهالينا سكان البدو والنوبة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة أسوان، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لكل المصريين، كما عملت الوزارة جاهدة على طرح برامج جديدة للإسكان.



