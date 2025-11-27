عودة أبو عبيدة تثير الرعب في الكيان، وصفارات الإنذار تنطلق في مستوطنة إسرائيلية (فيديو)

الخميس 27 نوفمبر 2025
عودة أبو عبيدة، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "قدس برس" عن اختراق سيبراني داخل إحدى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث فوجئ المستوطنون الإسرائيليون في مستوطنة "موديعين" بصوت المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، يهز المستوطنة، من خلال تسجيل صوتي، قام الـ "هاكرز" ببثه داخل محطة حافلات بالمستوطنة، وقاموا بإطلاق صفارات الإنذار. 

صوت أبو عبيدة في مستوطنة موديعين وصفارات الإنذار تنطلق

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت وقوع اختراق سيبراني على شاشات محطات الحافلات في مستوطنة "مودعين" بالداخل المحتل، حيث وقع الاختراق السيبراني على شاشات محطات الحافلات في مستوطنة "مودعين" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى لحالة من الذعر في المكان.

وأوضح "قدس برس" أن المخترقين تمكنوا من بث مقاطع صوتية للناطق الرسمي لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، والذي أعلن من قبل عن استشهاده، كما بث المخترقون أغاني وطنية فلسطينية داخل محطة الحافلات بالمستوطنة.


وأصاب مقطع الفيديو الذي بثه الهاكرز لأبي عبيدة، المستوطنين بحالة من الذعر بين سكان مستوطنة موديعين، حيث شكلت عملية البث صدمة للمستوطنين، وخاصة أنها تزامنت مع إطلاق المخترقون لصفارات الإنذار الحقيقية داخل المستوطنة، ما أدى لحالة من الهلع بين المستوطنين المتواجدين بمحطة الحافلات.

هاكرز يستخدمون صوت أبو عبيدة لعمل هزة نفسية بالكيان

وأكدت وكالة “قدس برس” أن المخترقين استخدموا صوت أبو عبيدة وصفارات الإنذار كاستراتيجية في محاولة لعمل هزة نفسية بين المستوطنين، وخاصة أن الرسالة جاءت من خلال صوت أبو عبيدة، حيث يشير الاختراق إلى تصاعد الحرب السيبرانية ضد أهداف مدنية وخدماتية حساسة داخل الكيان.

أبو عبيدة يثير الرعب مجددًا في الكيان، فيتو
أبو عبيدة يثير الرعب مجددًا في الكيان، فيتو

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن بعض القراصنة المؤيدين للقضية الفلسطينية كانوا قد تمكنوا الشهر الماضي من اختراق أنظمة البث العام في أربعة مطارات في الولايات المتحدة وكندا، وقاموا ببث رسائل دعم للمقاومة، بالإضافة لرسائل ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما أدى إلى إغلاق مؤقت للموانئ وفتح تحقيقات أمنية شاملة.

وكشفت القناة 14 العبرية عن لحظة تشغيل خطاب لأبي عبيدة في إحدى محطات القطار في مستوطنة وسط إسرائيل، بعد سيطرة مجموعة من الهاكرز على منظومة السماعات في المحطات.

مؤلف كتاب "أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية" يعلن ترجمته إلى اللغة البنغالية

ما أبرز تصريحات أبو عبيدة الملثم الأشهر في غزة؟ (إنفوجراف)

