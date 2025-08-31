الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: تقديرات مقتل أبو عبيدة تتزايد

أبو عبيدة الناطق
أبو عبيدة الناطق بأسم كتائب القسام

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أن تقديرات مقتل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام تتزايد، وذلك على حد قولها.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال: من المتوقع صدور إعلان رسمي عن مقتل أبو عبيدة قريبا.

 

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

وأشارت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس السبت، إلى نجاح اغتيال "أبو عبيدة" الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بنسبة 95%، دون تأكيد رسمي وذلك وفقا لشبكة «العربية».

 

أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن استهداف "عنصر مركزي" من حركة حماس في قطاع غزة بشكل دقيق.

وقال إعلام عبري، إن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة".

 

تقديرات بنجاح اغتيال أبو عبيدة

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اغتيال "أبو عبيدة" إذا نجح سيكون بالغ الأهمية، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلي أن هناك تقديرات بنجاح اغتيال المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال كتائب القسام اغتيال أبو عبيدة

مواد متعلقة

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

هارفارد: 60% من الأمريكيين يفضلون حماس على إسرائيل في حرب غزة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads