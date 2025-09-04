مؤلف كتاب "أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية" يعلن ترجمته إلى اللغة البنغالية

أعلن الكاتب سيد داود المطعني، بدء ترجمة كتابه “أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية” إلى اللغة البنغالية.



وأشار إلى أن الكاتب البنغالي محمد شيخ سعدي، من دولة بنجلاديش من يقوم بعملية ترجمة الكتاب إلى اللغة البنغالية.

وسبق أن أعلن “المطعني” صدور الطبعة المترجمة إلى اللغة التركية من كتابه “أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية”، على يد الدكتور أمر الله أكشا، الأستاذ بجامعة طرابزون التركية.

يذكر أن كتاب “أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية" صدرت طبعته الأولى باللغة العربية فى يناير 2024 بالتزامن مع انطلاق الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحققت صدى جماهيريًّا واسعًا حينها.

وسبق أن قال الكاتب سيد داود المطعني، إن كتابه “أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية” يتناول الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يتتبع الحرب الإعلامية منذ شن الإعلام العبري حربه الإعلامية وكذلك هجوم الإعلام الغربي على العرب وتشويه صورتهم.



وأضاف أنه تتبع تاريخ أبي عبيدة منذ بداية الألفية عندما كان ناقل خبر أو مذيع “نشرة “في أول ظهور اعلامي له في 2006.



وقال إن كتابه يلقي الضوء على تطور لغة الخطاب الإعلامي العسكري لدى المقاومة.



وقال إنه فكّر في الكتاب في عام 2014 بعد واقعة أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون التي اتبع جيش الاحتلال خطابًا إعلاميًّا مراوغًا تعاملت مع المقاومة بحرفية.

والأحد الماضي أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة في غزة.

وقالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية: "إن إسرائيل حاولت اغتيال أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة"، بينما زعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بواسطة طائرات سلاح الجو قياديا مركزيا في حركة حماس بمدينة غزة"، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وقيادة المنطقة الجنوبية وبإشراف من شعبة الاستخبارات العسكرية.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سبق أن حاول استهداف أبو عبيدة في حروبه المتكررة على قطاع غزة، بدءا من عدوان 2008، وبعد ذلك في 2012 و2014، وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.