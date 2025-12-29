جهاز العاشر من رمضان يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ المرافق الخارجية لمدينة المخلفات

18 حجم الخط

وقع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة البيئة، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لتنفيذ أعمال المرافق الخارجية لمدينة المخلفات المتكاملة، المقامة خارج الحدود الإدارية لمدينة العاشر من رمضان، وعلى بُعد نحو 5 كيلومترات جنوب المدينة.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بدعم مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين المنظومة البيئية.



ويأتي المشروع في إطار مشاريع تلوث الهواء، ويُعد أحد المشروعات القومية الداعمة لمنظومة الإدارة المستدامة للمخلفات، حيث يتولى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الإشراف على تنفيذ شبكات المرافق الخارجية، والتي تشمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة وأعمال الطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية المدينة للعمل وفقًا للمعايير البيئية والفنية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري الإشراف على تنفيذ طريق رئيسي بطول يقارب 11 كيلومترًا، يربط مدينة المخلفات المتكاملة بالشبكة الإقليمية للطرق، بما يسهم في تسهيل حركة النقل ودعم التشغيل الآمن والمنتظم للمشروع.



وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف عبد الحليم، مدير عام البيئة بهيئة المجتمعات العمرانية ودكتور مهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للمناطق الصناعية والمرافق، والدكتور أحمد شكري، مدير عام إدارة البيئة بالجهاز، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

ويُذكر أن مدينة المخلفات المتكاملة تُعد أحد المشروعات البيئية الاستراتيجية، والتي سبق افتتاحها بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وتستهدف دعم جهود الدولة في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.