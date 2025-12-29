شريف الشربيني يتفقد سير العمل بمشروع زهرة العاصمة وتطوير الطرق بالحي الأول ببدر

18 حجم الخط

انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بدر، عقب جولته بمدينة حدائق العاصمة، حيث تفقد سير العمل بوحدات زهرة العاصمة، والمخصصة للموظفين المنقولين للعمل بالعاصمة الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمواقع 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 202 عمارة ومتبقى 93 من المقرر الانتهاء من تنفيذها قريبًا.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال الرصف والطرق الجارية داخل الموقع ونسب التنفيذ الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، موجهًا بضرورة رفع معدلات التنفيذ وإنهاء الطبقات النهائية للرصف في أسرع وقت والتنفيذ بأعلى معايير الجودة وتحقيق الإنسيابية المرورية داخل المشروع.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحى الأول وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على جودة الأعمال الجارية على أرض الواقع في إطار خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق والمحاور بالمدن الجديدة.

وطالب وزير الإسكان، بعدم التأخير في التنفيذ والمتابعة الميدانية بشكل مستمر لأعمال الصيانة والتطوير للمسطحات الخضراء والأرصفة والزراعات والإنارة، بما يحقق سيولة مرورية حقيقية ويحافظ على سلامة المواطنين.

وخلال الجولة التقى الوزير عددآ من الأهالي حاجزي قطع أراضي بمدينة بدر حيث استمع إلى مطالبهم بشأن بعض أعمال المرافق، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بالمتابعة الدورية لمشروعات المرافق بقطع الاراضي وإعداد تقارير بموقف الأعمال للعرض عليه شخصيًا.

