خيري حسن يكتب: واحدة من حكايات بخل الست!!
في شهر نوفمبر من عام 1960 أعطت السيدة أم كلثوم تعليمات عاجلة لمن يعمل معها في البيت بحي الزمالك قائلة:" الفرقة جايه بكرة... ويجب أن نستعد ونجهز مكان لبدء بروفات الأغنية الجديدة"
-- " حاضر يا ست"
في اليوم التالي بدأ وصول أعضاء الفرقة وجلسوا في الحديقة يشربون القهوة، والشاي، والسجائر، في انتظار وصول الملحن الشاب وقتها بليغ حمدي.. بليغ حتى الآن - لم يأت..تأخر - كعادته - ربما نام.. ربما تاه.. ربما نسي الموعد أصلًا..(بليغ كده)!
•••
بعد دقائق سألت أم كلثوم:
"جاهزين يا أساتذة"
-- لا..يا ست
-- ليه؟
-- بليغ لم يأت بعد
سكتت..قبل أن تقول:
" أول ما يوصل عرفوني" بعد ساعة وصل.
سأله أحد الزملاء:
"أتأخرت ليه؟..الست بتسأل"!
-- رد: سواق التاكسي تاه في شوارع الزمالك"!!
•••
وأثناء حديثهما وجد الست خلفه تسأله بحدة:" يعني يا واد أنت تسيبني وتسيب الناس دي كلها قاعدة منتظرك كل ده"؟
رد:" أصل يا ست..." وقبل أن يكمل كلامه قاطعته:" ياواد بطل الدلع والمسخرة اللي أنت فيها دي وركز شوية".
-- رد:" والله..سواق التاكسي تاه بي وهو اللي أخرني"
ردت:" هو أنت معندكش عربية؟
رد أحد أفراد الفرقة - فيما هو هز دماغه مؤكدا كلامه:" معندوش يا ست".
قالت: "طيب يله جهزوا البروفة وخلونا نشتغل" وقد كان.
•••
الآن البروفة انتهت وبليغ يودع الست فقالت له:" واد يا بليغ بكرة تروح معرض بيع السيارات (وأعطت له العنوان) واستلم العربية اللي تعجبك.
رد:" أصل يا ست..." قالت بحسم:" مفيش مناقشة..مفيش كلام..بكرة تروح تستلم العربية اللي تعجبك وتيجي البروفة..مع السلامة"
•••
في اليوم التالى ذهب لمعرض السيارات وكان اسمه ( شركة تاونس) وهناك وجد مدير الفرع في انتظاره.
-- حضرتك بليغ حمدى..اتفضل المعرض كله تحت أمرك..تعليمات الست تستلم العربية فورا" بدهشة وخجل" بدأ بليغ يتفقد السيارات وكلها أحدث موديل حتى استقر علي السيارة واختارها.
-- سأله المدير:"هيه دى"؟
-- طيب ما تاخد أحسن وأكبر عربية..الحساب وصل من الست"!
-- بأدب وخجل فوق الوصف:" لا هيه دى".
•••
بعد ساعتين وصل لحديقة الفيلا فوجد كل أعضاء الفرقة في انتظاره. الست تسأل:" بليغ جه" ردوا:" زمانه جاي يا ست"
ردت: طيب لما يجي يطلع لى فوق"
-- حاضر"
الآن وصل بليغ وصعد للست - الدور الثانى - فقالت له:" عملت اللي قلت لك عليه إمبارح؟
رد بخجل:" آه..وجبت العربية" فقامت من مقعدها - حيث كانت تحتسي فنجان قهوتها، واتجهت ناحية البلكونة وهى تسأله:" تعال وريني العربية كده"!
فتقدم وفتح باب البلكونة وقال:" أهي يا ست".
ردت:" طيب مجبتهاش في جيب بنطلونك وأنت طالع ليه؟.. يا واد..دى صغيرة..مجبتش ليه أكبر وأحسن عربية في المعرض؟"
رد بخجل أكبر:" كتر خيرك يا ست دي كويسة..دي عندى بالدنيا كلها"
ضحكت وقالت:" طيب يله يا فالح على الفرقة وجهز للبروفة لحد ما أنزلك..وأوعى تيجي متأخر تاني.. ملكش حجة"!
-- رد وهو يضحك:"والله ربنا يستر"!
ثم تركها وعاد لأعضاء الفرقة وبدأت البروفات.
•••
وكانت بروفات أغنية (حب أيه/ اللي انت جاي تقول عليه)؟
أو بروفات ( بخل إيه / اللي انت جاي تقول عليه)؟
أو بروفات (فيلم إيه/ اللي انت جاي تقول عليه)؟
أو أنت عارف أصلًا.. اسم / ومعنى - الست إيه"؟
....
....
بالتأكيد لا تعرف؛ لأن الذي يعرف الست أم كلثوم.. يعرف من التاريخ - هذا لو كان قرأ التاريخ أصلًا - إن:
..... ( ست) عن ( ست).. تفرق!
