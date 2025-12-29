خيري حسن يكتب: واحدة من حكايات بخل الست!!

18 حجم الخط

في شهر نوفمبر من عام 1960 أعطت السيدة أم كلثوم تعليمات عاجلة لمن يعمل معها في البيت بحي الزمالك قائلة:" الفرقة جايه بكرة... ويجب أن نستعد ونجهز مكان لبدء بروفات الأغنية الجديدة"

-- " حاضر يا ست"

في اليوم التالي بدأ وصول أعضاء الفرقة وجلسوا في الحديقة يشربون القهوة، والشاي، والسجائر، في انتظار وصول الملحن الشاب وقتها بليغ حمدي.. بليغ حتى الآن - لم يأت..تأخر - كعادته - ربما نام.. ربما تاه.. ربما نسي الموعد أصلًا..(بليغ كده)!

•••

بعد دقائق سألت أم كلثوم:

"جاهزين يا أساتذة"

-- لا..يا ست

-- ليه؟

-- بليغ لم يأت بعد

سكتت..قبل أن تقول:

" أول ما يوصل عرفوني" بعد ساعة وصل.

سأله أحد الزملاء:

"أتأخرت ليه؟..الست بتسأل"!

-- رد: سواق التاكسي تاه في شوارع الزمالك"!!

•••

وأثناء حديثهما وجد الست خلفه تسأله بحدة:" يعني يا واد أنت تسيبني وتسيب الناس دي كلها قاعدة منتظرك كل ده"؟

رد:" أصل يا ست..." وقبل أن يكمل كلامه قاطعته:" ياواد بطل الدلع والمسخرة اللي أنت فيها دي وركز شوية".

-- رد:" والله..سواق التاكسي تاه بي وهو اللي أخرني"

ردت:" هو أنت معندكش عربية؟

رد أحد أفراد الفرقة - فيما هو هز دماغه مؤكدا كلامه:" معندوش يا ست".

قالت: "طيب يله جهزوا البروفة وخلونا نشتغل" وقد كان.

•••

الآن البروفة انتهت وبليغ يودع الست فقالت له:" واد يا بليغ بكرة تروح معرض بيع السيارات (وأعطت له العنوان) واستلم العربية اللي تعجبك.

رد:" أصل يا ست..." قالت بحسم:" مفيش مناقشة..مفيش كلام..بكرة تروح تستلم العربية اللي تعجبك وتيجي البروفة..مع السلامة"

•••

في اليوم التالى ذهب لمعرض السيارات وكان اسمه ( شركة تاونس) وهناك وجد مدير الفرع في انتظاره.

-- حضرتك بليغ حمدى..اتفضل المعرض كله تحت أمرك..تعليمات الست تستلم العربية فورا" بدهشة وخجل" بدأ بليغ يتفقد السيارات وكلها أحدث موديل حتى استقر علي السيارة واختارها.

-- سأله المدير:"هيه دى"؟

-- طيب ما تاخد أحسن وأكبر عربية..الحساب وصل من الست"!

-- بأدب وخجل فوق الوصف:" لا هيه دى".



•••

بعد ساعتين وصل لحديقة الفيلا فوجد كل أعضاء الفرقة في انتظاره. الست تسأل:" بليغ جه" ردوا:" زمانه جاي يا ست"

ردت: طيب لما يجي يطلع لى فوق"

-- حاضر"

الآن وصل بليغ وصعد للست - الدور الثانى - فقالت له:" عملت اللي قلت لك عليه إمبارح؟

رد بخجل:" آه..وجبت العربية" فقامت من مقعدها - حيث كانت تحتسي فنجان قهوتها، واتجهت ناحية البلكونة وهى تسأله:" تعال وريني العربية كده"!

فتقدم وفتح باب البلكونة وقال:" أهي يا ست".

ردت:" طيب مجبتهاش في جيب بنطلونك وأنت طالع ليه؟.. يا واد..دى صغيرة..مجبتش ليه أكبر وأحسن عربية في المعرض؟"

رد بخجل أكبر:" كتر خيرك يا ست دي كويسة..دي عندى بالدنيا كلها"

ضحكت وقالت:" طيب يله يا فالح على الفرقة وجهز للبروفة لحد ما أنزلك..وأوعى تيجي متأخر تاني.. ملكش حجة"!

-- رد وهو يضحك:"والله ربنا يستر"!

ثم تركها وعاد لأعضاء الفرقة وبدأت البروفات.



•••

وكانت بروفات أغنية (حب أيه/ اللي انت جاي تقول عليه)؟

أو بروفات ( بخل إيه / اللي انت جاي تقول عليه)؟

أو بروفات (فيلم إيه/ اللي انت جاي تقول عليه)؟

أو أنت عارف أصلًا.. اسم / ومعنى - الست إيه"؟

....

....

بالتأكيد لا تعرف؛ لأن الذي يعرف الست أم كلثوم.. يعرف من التاريخ - هذا لو كان قرأ التاريخ أصلًا - إن:

..... ( ست) عن ( ست).. تفرق!

