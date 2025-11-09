ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

18 حجم الخط

ورد اسم الحرم في كتاب الله عز وجل، وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحرم إذا أطلق عموما فإنه يراد به حرم مكة، وهو حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرم قد يكون الحرام، مثل: زمن وزمان، كما يطلق على حرم مكة: المحرم. (لسان العرب 4/95).والحرمان: مكة والمدينة. جمع: أحرام.

والحرم: حرم مكة، وهو ما أحاط بها من جوانبها وأطاف بها، جعل الله حكمه حكمها في الحرمة؛ تشريفا لها. (تهذيب الأسماء واللغات 3/1/82).وهذا التعريف عام، وهو مبني على أن الحرم يشمل مكة، أما الآن فإن أجزاء من مكة خارج الحرم.



فضل حرم مكة

فضل الله حرمه على سائر بقاع الأرض، وجعل له فضائل عظيمة، وفي ذلك يقول ابن القيم: ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام؛ فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد؛ من كل فج عميق (زاد المعاد 1/46).

ومن أهم الفضائل التي يختص به حرم مكة:

الأول: فيه بيت الله الحرام:

شرف الله منطقة الحرم بأن جعل بيته الحرام فيه، كما قال سبحانه في دعاء إبراهيم عليه السلام: {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} (إبراهيم:37).فكان أول بيت وضع للعبادة، كما قال الله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين} (آل عمران:96).وجعل حج الناس إليه، كما قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (آل عمران: من الآية 97).وجعل سبحانه قصده مكفرا لما سلف من الخطايا والآثام، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) (أخرجه البخاري 3/382 واللفظ له، ومسلم 1/984). وحمى الله بيته كما في قصة أصحاب الفيل، كما جعل الصلاة فيه مضاعفة.



الثاني: جعل الله الحرم آمنا



اختص الله الحرم بأن جعله آمنا بدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات} (البقرة: من الآية 126) وقد امتن الله على قريش بأن جعلهم آمنين في بلدهم وفي سفرهم؛ قال الله تعالى: {الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} (قريش:4)، وهذا الأمن كان في الجاهلية عرفا واعتقادا منهم، وفي الإسلام شرعة ومنهاجا؛ قال الله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} (آل عمران: من الآية 97).

الثالث: مضاعفة الرزق فيه

لقد استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} (إبراهيم: 37).



وقيل: لما دعا إبراهيم عليه السلام استجاب الله دعاءه ونقل الطائف من الشام إلى مكة، ولا يصح هذا، وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من بركة) (أخرجه البخاري في صحيحه 4/97، ومسلم 1/994).



ومن عاش في تلك البقعة المباركة لمس الرزق؛ فالخيرات تحمل إليها من كل بقعة طوال العام؛ قال ابن سعدي رحمه الله: "فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوافرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب" (تيسير الكريم الرحمن ص 427).

الرابع: مكة لا يطأها الدجال



اختص الله مكة والمدينة بأن الدجال لا يدخلهما، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة)) (أخرجه البخاري 4/95، ومسلم 3/2265).

كم حرما على وجه الأرض

ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة حرمة مكة والمدينة، وهو قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة فيما يتعلق بحرمة المدينة؛ حيث ذهب إلى أن المدينة ليست بحرم، واختلف العلماء في وادي وج، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن وجا حرم، واستدل بحديث الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله" (أخرجه أبو داود 2/528، والبيهقي 5/200)، وضعفه جماعة من العلماء؛ لضعف محمد بن عبد الله الطائفي.

والصحيح أن وجا ليس بحرم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

