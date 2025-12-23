الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

اتحاد الغرف السياحية: تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر والسعودية لتنفيذ برامج العمرة بلس

ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية
وجه ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، الشكر إلى كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على رعايتهم وحضورهم الاجتماع المهم بين مسئولي الوزارتين وعدد من شركات السياحة المصرية العاملة في مجال الحج والعمرة.

تعزيز العمل بملف الحج والعمرة
 

وأشاد تركي بحرص وزير السياحة والآثار شريف فتحي على دعوة وزير الحج السعودي وعدد من مسؤولي الوزارة لمصر مما يعكس حرص الوزير على دعم وتعزيز العمل بملف الحج والعمرة الذي يهم قطاع كبير من المواطنين، بجانب فكر الوزير وحرصه على عقد اللقاءات المباشرة بين الجانبين والتي تعد أفضل وأسهل الطرق للحوار وحل المشاكل ووضع تصورات للعمل المشترك.

كما أشاد باستجابة الوزير السعودي السريعة للدعوة، كما أشاد بسعة صدره خلال الاجتماع وسرعة استجابته لكل الأفكار التي تخدم المعتمرين والحجاج، ويسهل زيارتهم للأراضي المقدسة.
 

تنفيذ برامج العمرة بلس بين مصر والسعودية

كما أشاد تركي بقرار الوزيرين بإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين مسئولي الوزارتين لسرعة التواصل والتدخل لحل أية مشاكل خلال الموسم.

وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إن الاجتماع شهد حوارا مثمرا ومهما تناول العديد من جوانب العمل بملف الحج والعمرة منها: الاستعداد لعمرة رمضان، والمساحات بالمشاعر المقدسة، كما شدد علي أهمية ما تم تناوله خلال المناقشات من إمكانية تنظيم برامج مشتركة ما بين الشركات المصرية والسعودية لتنفيذ ما يعرف بـ " العمرة بلس " لزيارة مصر إلى جانب رحلات الحج والعمرة خاصة للدول البعيدة.

