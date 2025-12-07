الأحد 07 ديسمبر 2025
أخبار مصر

"السياحة" تبدأ رد مقدمات جدية حجز برامج الحج السياحي للمواطنين غير الفائزين

مناسك الحج
مناسك الحج
بدأت اليوم وزارة السياحة والآثار رد مقدمات جدية حجز برامج الحج السياحي من خلال فروع بنك مصر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، للمواطنين غير الفائزين بقرعة الحج السياحي والتي تم إجراؤها في الـ4 من نوفمبر الماضي.

شروط سحب مقدمات جدية حجز برامج الحج السياحي 

واكدت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم رد مقدمات جدية حجز برامج الحج السياحي للمواطنين غير الفائزين بالقرعة اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.

ووصلت أسعار مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي للموسم المقبل الي 3 الف جنيها للبرامج البرية، و50 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، و80 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم و120 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم "كدانة" والتي سيقيم فيها حجاج بيت الله الحرام في عمائر سكنية في المشاعر المقدسة بكل من مني وعرفات.

وبدأت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي، معاينة وتوثيق عقود المساكن التى سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

عدد الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي

وأكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس  اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلباتها على بوابة الحج الموحدة 1743 شركة سياحة، من بينهم 1253 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و221 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و207 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و62 شركة ادرجت طلبات للمستوى خمس نجوم – أبراج كدانة. 

