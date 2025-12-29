الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخبي مصر وأنجولا بعد مرور 15 دقيقة

أمم إفريقيا 2025، مرت 15 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، وما تزال  نتيجة المباراة التعادل بدون أهداف.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب المنتخبين المصري والأنجولي، وفي الدقيقة 3 تمريرة من منتصف الملعب من لاعب مصر محمد إسماعيل مرت من أمام مصطفى محمد في منطقة الجزاء وانتهت بين أحضان حارس مرمى أنجولا.

وتوقف اللعب في الدقيقة 9 لعلاج لاعب مصر صلاح محسن بعد تعرضه لضربة في الوجه من مدافع أنجولا 

وفي الدقيقة 11 كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 13 ركلة حرة لصالح أنجولا من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها فريدي باليندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة أنجولا

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

دخل منتخب مصر مباراته أمام أنجولا بتشكيل يضم كلا من:
مصطفى شوبير وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمود صابر ومهند لاشين وإبراهيم عادل وصلاح محسن ومصطفى محمد 

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن النهائي

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل رسميا للدور ثمن النهائي في بطولة أمم إفريقيتا، بعد تصدره المجموعة الثانية بالفوز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي 2-1 وعلى جنوب إفريقيا بهدف نظيف

