نوارة نجم تكشف تفاصيل شكواها للمجلس الأعلى للإعلام

تقدمت الكاتبة الصحفية نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إحدى القنوات الفضائية، وذلك بسبب استضافتها لشخص سبق أن أُدين قضائيًا بترويج اتهامات باطلة وشائعات مسيئة بحق والدها.

وقالت نوارة نجم لـ "فيتو": "كنت قد حصلت على حكم قضائي سابق لصالحي ضد أحد الأشخاص الذين أساؤوا لوالدي الراحل، وفوجئت بعد صدور الحكم بقيام أحد المذيعين باستضافة هذا الشخص على شاشة إحدى القنوات، ومنحه مساحة لتكرار نفس الاتهامات التي أدين بها من قبل، بل وعبّر المذيع عن تضامنه مع هذه التصريحات، وهاجم المحامي الخاص بي خلال أدائه لمهامه القانونية".

وأضافت نجم أن الشكوى التي قدمتها للمجلس لا تتعلق بمسار القضية القانونية، لكنها تتصل بتجاوزات إعلامية تمثل إساءة مهنية وقانونية، مؤكدة أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد احترام أحكام القضاء ومبادئ العمل الإعلامي المهني.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تلقى شكويين، الأولى من نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم الشهيرة بـ"نوارة نجم"، والثانية من الفنانة ياسمين رئيس، والتي شكت من نشر أخبار وتصريحات عنها بهدف الإساءة، وتجاهل حقها القانوني في الرد.

وقرر المجلس إحالة الشكويين إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، للنظر فيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق بدء فحص شكوى مقدمة من الإعلامية مها الصغير بشأن تعرضها للإساءة الإعلامية، مؤكدًا التزامه بحماية حقوق الأفراد وكرامتهم، وعدم المساس بالحياة الخاصة، والتصدي لكافة التجاوزات الإعلامية.

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