أمن الغربية يكشف غموض اختفاء طفلة في عزبة العابد

تمكنت اليوم مديرية أمن الغربية من كشف ملابسات جريمة مقتل الطفلة صفاء أيمن مصباح عبد ربه إحدى تلميذات الأزهر بعد أيام من اختفائها في ظروف غامضة بعزبة العابد التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

البداية كانت ببلاغ من أسرة الطفلة بتغيبها عن منزلها أثناء لهوها أمام البيت لتبدأ أجهزة الأمن بالغربية رحلة البحث التي استمرت أكثر من خمسة أيام انتهت بالعثور على جثمانها داخل شوال ملقى بجوار أحد المصارف المائية بالقرية وقد بدت عليه آثار اعتداء واضحة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بالغربية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث كشفت المعاينة الأولية أن الطفلة تعرضت للخنق حتى فارقت الحياة في جريمة تبين أن دافعها السرقة بعد اختفاء الحلق الذهبي الذي كانت ترتديه وتقدر قيمته بنحو 15 ألف جنيه.

وخلال استكمال التحريات أدلى أحد شهود العيان بمعلومات مهمة أفاد فيها بمشاهدته سيدة تقود عربة كارو وبحوزتها شوال تنبعث منه روائح كريهة وعندما سألها عن محتواه زعمت أنه يحتوي على دواجن نافقة وهو ما أثار الشكوك لاحقًا.

وبتكثيف الجهود وتقنين الإجراءات توصلت مباحث مركز قطور إلى تحديد هوية المتهمة وتبين أنها جارة المجني عليها وتدعى “إسراء” وتبلغ من العمر 22 عاما وتم ضبطها بـ محافظة كفر الشيخ وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة واعترفت باستدراج الطفلة ثم خنقها وسرقة الحلق الذهبي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

