إيقاف حركة النقل الثقيل على كوبري قناطر إسنا بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر أن إدارة قناطر إسنا الجديدة أوقفت مرور شاحنات النقل الثقيل على كوبري قناطر إسنا الجديد بدءا من اليوم الإثنين وذلك تنفيذًا لأعمال الصيانة الجارية على الكوبري.

قناطر إسنا في الأقصر

وياتي ذلك القرار بناء على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور وضمان الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وبأعلى مستوى من الكفاءة.

وعل صعيد متصل، قام مجلس مدينة إسنا برئاسة الدكتور على سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا بتنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية لتأمين حركة السير حيث تم تركيب لوحات إرشادية على الطريق السريع الغربي والطريق السريع الشرقي للشاحنات بالإضافة إلى وضع لوحات تحذيرية وإرشادية عند مدخل الطريق الصحراوي وعند قرية الكلابية وكذلك عند مدخل إسنا العربي ومدخل إسنا الشرقي لتوجيه السائقين لمسارات بديلة ومنع مرور النقل الثقيل على الكوبري خلال فترة الصيانة.

وناشد المجلس جميع قائدي المركبات الثقيلة الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم محاولة العبور عبر الكوبري خلال فترة الصيانة لما لذلك من أهمية كبيرة في سرعة إنجاز الأعمال وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها دون تأخير.

