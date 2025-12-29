الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إيقاف حركة النقل الثقيل على كوبري قناطر إسنا بالأقصر

قناطر إسنا بالأقصر
قناطر إسنا بالأقصر
18 حجم الخط

أعلنت محافظة الأقصر أن  إدارة قناطر إسنا الجديدة أوقفت مرور شاحنات النقل الثقيل على كوبري قناطر إسنا الجديد بدءا من اليوم الإثنين وذلك تنفيذًا لأعمال الصيانة الجارية على الكوبري.

قناطر إسنا في الأقصر  

وياتي ذلك القرار بناء على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور وضمان الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وبأعلى مستوى من الكفاءة. 

وعل صعيد متصل،  قام مجلس مدينة إسنا برئاسة الدكتور على سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا بتنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية لتأمين حركة السير حيث تم تركيب لوحات إرشادية على الطريق السريع الغربي والطريق السريع الشرقي للشاحنات بالإضافة إلى وضع لوحات تحذيرية وإرشادية عند مدخل الطريق الصحراوي وعند قرية الكلابية وكذلك عند مدخل إسنا العربي ومدخل إسنا الشرقي لتوجيه السائقين لمسارات بديلة ومنع مرور النقل الثقيل على الكوبري خلال فترة الصيانة.

وناشد المجلس جميع قائدي المركبات الثقيلة الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم محاولة العبور عبر الكوبري خلال فترة الصيانة لما لذلك من أهمية كبيرة في سرعة إنجاز الأعمال وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها دون تأخير.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر قناطر إسنا اسنا النقل الثقيل

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يرسل 207 آلاف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة

رقم سلبي لـ جزر القمر وبوتسوانا في أمم أفريقيا 2025

من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر

لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)

الأكثر قراءة

منها فرض رسوم على تصديقات الخارجية وتوفيق أوضاع 160 كنيسة، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

تحذير عاجل من الكهرباء لهذه الفئة قبل رفع العدادات

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بعد حسم التأهل لدور الـ16، طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

وزير العمل يصدر قرارا وزاريا بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads