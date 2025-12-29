الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

بعد 3 أيام من الواقعة، الحبس 3 سنوات للمتهم بدهس حارسة أمن مستشفى بجامعة المنصورة

ضحية الدهس علي باب
ضحية الدهس علي باب أطفال المنصورة، فيتو
قررت محكمة جنح أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، حبس المتهم بالتسبب في وفاة فاطمة الزهراء عبد العال، فرد أمن إداري بـ مستشفى الأطفال بالمنصورة، لمدة 3 سنوات مع كفالة 5000 جنيه، وذلك نتيجة قيادته سيارة برخصة منتهية وسماحه بجلوس طفل على عجلة القيادة ما أدى لانطلاق السيارة واصطدامها بالمجني عليها.

وكانت "فاطمة الزهراء عبد العال"، حارسة  أمن إداري بـ مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، لقيت مصرعها أثناء تأديتها عملها نتيجة اصطدام سيارة بها وبوابة المستشفى. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا يفيد لوقع الحادث دهس حارسة أمن على باب مستشفى الأطفال الجامعي في المنصورة  

بدأت الواقعة عندما كان والد طفل (أقل من 10 سنوات) ينهي إجراءات خروجه، وحين كان الطفل داخل السيارة، ضغط بقدمه على "دواسة البنزين" مما أدى لاندفاع المركبة بسرعة جنونية وعدم السيطرة عليها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على الأب والطفل والسيارة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه نعى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب المنصورة، الفقيدة واصفًا إياها بـ "شهيدة الواجب"، وقدم التعازي لأسرتها في بيان رسمي باسم الكلية والمستشفيات الجامعية. 

حملات على الطرق تحرر 108 آلاف مخالفة وتضبط 50 حالة تعاطي مخدرات

ads