كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة جزر القمر ومالي والقناة الناقلة

أمم أفريقيا 2025 ، يواجه منتخب جزر القمر نظيره مالي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة جزر القمر ومالي في كأس الأمم الإفريقية



وتقام مباراة جزر القمر ومالي، في تمام الساعة 9 مساء اليوم، بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة جزر القمر أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية



تنقل مباراة جزر القمر ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة بي إن سبورت ماكس 2.

ويقع مالي وجزر القمر في المجموعة الأولي ببطولة الأمم الأفريقية رفقة المغرب وزامبيا.

ويمتلك منتخب جزر القمر، فرصة التأهل إلى دور الـ16 من المجموعة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وفي حال تحقيقه الفوز على مالي وخسارة زامبيا من المغرب، يكون وصيفًا للمجموعة.

وكان منتخب جزر القمر خسر مباراة الجولة الأولى أمام منتخب المغرب 2-0، وتعادل في الجولة الثانية مع زامبيا سلبيًا.

بينما تعادل منتخب مالي مع زامبيا 1-1 في الجولة الأولى، وتعادل أيضًا مع المغرب بنفس النتيجة في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025

1- منتخب المغرب 4 نقاط.

2- منتخب مالي نقطتين

3- منتخب زامبيا نقطتين.

4- منتخب جزر القمر نقطة.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الأفريقي.

