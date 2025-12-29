الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

المشدد 10 سنوات لتاجر عطور بتهمة الاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

محكمة الاسكندريه
محكمة الاسكندريه
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، بمعاقبة المتهم " من.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14563 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم " من.ا.م" تاجر عطور، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة بضبطه وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه وبحوزته حقيبة وتفريغ محتوياتها تبين أنها تحتوي على 20 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها. 

