التخفيضات تصل لـ20%، محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم جولة تفقدية صباح اليوم داخل المعرض الدائم للسلع الغذائية المقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

التخفيضات تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20%

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المعرض الدائم بالمنصورة المختلفة، واطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من الخضروات والفاكهة ولحوم وأسماك، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار.

المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا

وأكد محافظ الدقهلية أن المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم الغذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد على توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة، والاستعداد الفوري لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

التزام العارضين بجودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة

كما أكد اللواء طارق مرزوق على أهمية استمرار المتابعة اليومية من قبل نانسي عبد القادر من إدارة المتابعة بالمحافظة، لتوافر الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، موجهًا بضرورة التزام العارضين بجودة السلع المعروضة وأسعارها المنخفضة.

بدء تسكين التجار بالفرع الثاني للمعرض الدائم

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة مثل هذه المعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أنه بدأ تسكين التجار بالفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بـ حي غرب المنصورة، على أن يمتد المشروع ليغطي جميع أنحاء الدقهلية.

وفي ختام جولته، التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدًا لهم أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ودعم المبادرات التي تخدم المواطن وتخفف من الأعباء المعيشية.

