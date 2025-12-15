احتفالية استثنائية ومفاجآت كبرى بالعاصمة الجديدة ابتهاجًا بالعام الجديد

18 حجم الخط

في إطار استعدادها لاستقبال العام الجديد تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية علي تنظيم احتفالية كبرى تحتفل بها مع جموع المواطنين في أجواء مليئة بالفرح والطاقة الإيجابية، تعكس ما تشهده المدينة من حيوية متجددة وما تحمله من آمال واسعة لمستقبل أكثر إشراقًا.

الاحتفالية المنتظرة تعد الجمهور بتجربة مختلفة، مليئة باللحظات السعيدة والمفاجآت التي جرى الإعداد لها بعناية، لتكون بداية العام الجديد مناسبة لا تُنسى، تليق بمدينة تمضي بثبات نحو الغد.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على حرص الشركة على مشاركة المواطنين فرحة استقبال عام جديد، وتعزيز الروح الإيجابية، وترسيخ صورة العاصمة الجديدة كمدينة عصرية نابضة بالحياة، تعكس وجه مصر الحديث وقدرتها على تقديم تجارب استثنائية على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية في أجواء آمنة ومنظمة، على أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن موعد ومكان الاحتفال وكافة التفاصيل، ليكون الجميع على موعد مع ليلة مميزة تفتح صفحة جديدة من الأمل والتفاؤل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.