وزير الإسكان: انتهاء تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بمختلف الشرائح

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تبنت رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري.

تطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية

وتابع وزير الإسكان: أعطت الوزارة حيز كبير من اهتمامها في توفير احتياجات السكان وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسين: الأول وهو المعني بتوفير وحدات سكنية جديدة، والثاني الخاص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات في إطار مبادئ المخطط الإستراتيجي القومي 2052، وبإضافة مساحات تلك المدن الجديدة إلى الحيز العمراني المعمور والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية فقد تحقق الهدف القومي والوصول إلى 14% من مساحة الجمهورية مناطق معمورة بالسكان والأنشطة الاقتصادية.

دعم الفئات غير القادرة ومساندة وإتاحة الوحدات السكنية للفئات الأخرى

وأكد الوزير، أنه تحقيقًا لسياسة عادلة للإسكان في مصر فجاء المحور الأول ما بين دعم الفئات غير القادرة ( برنامج الإسكان الاجتماعي) ومساندة وإتاحة الوحدات السكنية للفئات الأخرى ( السكن المتوسط وفوق المتوسط) تحت برنامج المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، مضيفًا أنه لم تقتصر مشروعات الإسكان على القاهرة الكبرى والمدن والعواصم الرئيسية بل امتدت لتشمل أهالينا سكان البدو والنوبة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة أسوان، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لكل المصريين، كما عملت الوزارة جاهدة على طرح برامج جديدة للإسكان.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع إنجازات الوزارة في مشروعات الإسكان والمرافق، موضحًا انه تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون و469.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 344.8 ألف وحدة أخرى، ومستهدف تنفيذ 148 ألف وحدة أخرى.

وأوضح الوزير، أنه فيما يخص المحور الثاني من سياسية الإسكان القومية، فقد قامت الوزارة بالمساهمة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لتنفيذ وحدات سكنية بديلة بالمناطق غير الآمنة ما بين وحدات جديدة منفذة، وإزالة الخطورة عن الوحدات والمساكن المعرضة للمخاطر مثل مخاطر مخرَّات السيول أو تحت خطوط كهرباء الضغط العالي وتنفيذ إستراتيجية التمكين موزعة على كافة محافظات الجمهورية لتوفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليون مواطن، وبذلك تم إعلان الجمهورية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وإنشاء الخدمات المتكاملة وتوفير فرص عمل لدعم الاقتصاد المحلي لهذه المناطق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وقال الوزير: قد اشتملت خطة عمل الوزارة أيضا على تطوير المدن الجديدة القائمة (أجيال الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة السابقة)، تضمنت تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طرق وشبكات كهرباء، وشبكات مياه رئيسية وشبكات صرف صحي بالإضافة إلى إنشاء واستكمال المباني الخدمية.



