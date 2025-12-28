وزير الكهرباء: خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية

18 حجم الخط

اختتم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته وجولاته الميدانية خلال زيارته الحالية إلى الصين، بلقاء تشين شياو لينج رئيس مجموعة شركات انكورا.

إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق

وخلال اللقاء بحث وزير الكهرباء التعاون والشراكة ومستجدات العمل على إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وإقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية دعم الصناعة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية، وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرامج الشركات التابعة لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأعمال تطوير ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود.

وناقش الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه ومسئولي شركة هونغجى لخدمات ومعدات التعدين، مجالات عمل الشركة في تعدين الخامات الأرضيّة والتكنولوجيا التي تستخدمها فى التعامل مع "خام الكاولين" لإنتاج مستحضرات صناعة الورق، والسيراميك، ومنتجات الطلاء المختلفة، وغيرها.

وتناول الاجتماع مع مسئولي شركة انكورا، مجريات العمل على الانتهاء من الموافقات الداخلية لضخ الاستثمارات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج في مصر، ونماذج التعاون والشراكة التي تطبقها في الاستثمارات الخارجية، والمساحة التي تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول، وبدء نشاطها للمرة الأولى في السوق المحلية.

وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد 750 ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتي هي بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية والتى تعمل على تقليل التكلفة وزيادة العمر الافتراضى، وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عالي من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك الومينيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، مما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية.

مناقشة تصنيع محولات الجهد الفائق الزيتية

وتناول الاجتماع مناقشة تصنيع محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية.

وتناول اللقاء مع مسئولي شركة جوتيانج لدعم حلول الطاقة الشمسية، مناقشة التعاون فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وقال الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة تشمل محيطها الجغرافي، وربطًا كهربائيًا واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفًا أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار.

تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية

وأكد الدكتور عصمت علي الخطة المستمرة لدعم وتطوير المنظومة الكهربائية، موضحًا استراتيجية الطاقة، وما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، مشيرا إلى الإجراءات التنظيمية لمنح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه في إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

