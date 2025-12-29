الإثنين 29 ديسمبر 2025
أسرة المخرج داوود عبد السيد تستقبل واجب العزاء اليوم

المخرج داوود عبد
المخرج داوود عبد السيد
في السادسة من مساء اليوم تستقبل أسرة المخرج الراحل داوود عبد السيد العزاء اليوم بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، في قاعة يوسف النجار.

وغيب الموت، منذ أيام قليلة، المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد، أحد أبرز مخرجي السينما العربية في العقود الأخيرة، وصاحب الرؤية الفلسفية والواقعية الفريدة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وعبد السيد، من مواليد القاهرة عام 1946، رائد تيار "الواقعية الجديدة" في الثمانينيات والتسعينيات، بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج مع عمالقة الإخراج مثل يوسف شاهين، لكنه سرعان ما صنع لنفسه خطًا سينمائيًا مستقلًا يمزج بين الواقع والرمزية.

أبرز المحطات الفنية

 ترك الراحل خلفه مكتبة سينمائية لا تُنسى، رغم قلة عدد أعماله مقارنة بأبناء جيله، إلا أن كل فيلم منها يُعد "ماستر بيس" في تاريخ السينما، ومن أبرزها فيلم "الكيت كات" (1991): الذي صُنف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "أرض الخوف" (2000): الذي قدم فيه رؤية مغايرة لعالم الجريمة والمجتمع.

فيلما "سارق الفرح" و"مواطن ومخبر وحرامي": أعمال اشتبكت مع قضايا الطبقات المهمشة والتحولات الاجتماعية.

فيلم "رسائل البحر" (2010): الذي كان بمثابة قصيدة بصرية عن الذات والذاكرة.

الجوائز والاعتزال

 حصد الراحل خلال مسيرته عشرات الجوائز من مهرجانات دولية ومحلية، منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

 وكان قد أعلن اعتزاله الإخراج في سنواته الأخيرة، معبرًا عن عدم قدرته على مواكبة آليات السوق السينمائي الحالي التي لا تناسب رؤيته الفنية.

