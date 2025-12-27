المهن التمثيلية تنعي داوود عبد السيد: قدم أعمالًا خالدة في تاريخ السينما

18 حجم الخط

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وأعضاء مجلس الإدارة، المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

نقابة الممثلين تنعي المخرج داوود عبد السيد

وجاء في بيان النقابة: “رحل المخرج الكبير داوود عبد السيد بعد مسيرة فنية استثنائية، قدّم خلالها أعمالًا خالدة شكّلت علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية، وترك بصمة إنسانية وفكرية لا تُنسى”.

وتابع البيان: "تتقدّم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، وإلى الوسط الفني والثقافي كله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

مسيرة المخرج داوود عبد السيد

المخرج الكبير داوود عبد السيد، من مواليد القاهرة عام 1946 رائد تيار "الواقعية الجديدة" في الثمانينيات والتسعينيات، بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج مع عمالقة الإخراج مثل يوسف شاهين، لكنه سرعان ما صنع لنفسه خطًا سينمائيًا مستقلًا يمزج بين الواقع والرمزية.

ترك الراحل خلفه مكتبة سينمائية لا تُنسى، رغم قلة عدد أعماله مقارنة بأبناء جيله، إلا أن كل فيلم منها يُعد "ماستر بيس" في تاريخ السينما، ومن أبرزها فيلم "الكيت كات" (1991): الذي صُنف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "أرض الخوف" (2000): الذي قدم فيه رؤية مغايرة لعالم الجريمة والمجتمع.

فيلما "سارق الفرح" و"مواطن ومخبر وحرامي": أعمال اشتبكت مع قضايا الطبقات المهمشة والتحولات الاجتماعية.

فيلم "رسائل البحر" (2010): الذي كان بمثابة قصيدة بصرية عن الذات والذاكرة.

حصد الراحل خلال مسيرته عشرات الجوائز من مهرجانات دولية ومحلية، منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

وكان قد أعلن اعتزاله الإخراج في سنواته الأخيرة، معبرًا عن عدم قدرته على مواكبة آليات السوق السينمائي الحالي التي لا تناسب رؤيته الفنية.

