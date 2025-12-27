السبت 27 ديسمبر 2025
نقيب الصحفيين ينعي المخرج داوود عبد السيد باحتفالية جوائز الصحافة المصرية

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو
نعي خالد البلشي نقيب الصحفيين في بداية كلمته اليوم في احتفالية جوائز الصحافة المصرية، المخرج داوود عبد السيد، فيلسوف السينما الذي توفي اليوم تاركا فراغا كبيرا في مجال السينما.

قدم  «البلشي» خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، بنقابة الصحفيين على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقديرها للدور المهني والوطني للصحافة المصرية ودعمها للمتميزين من أبنائها، التحية لأرواح شهداء فلسطين من الصحفيين الذين قدم لهم اليوم (جائزة حرية الصحافة) وهم أكثر من 250 شهيدا أعادوا الاعتبار للصحافة في وجه آلة الهدم والاستيطان، وانتصروا للحقيقة في وجه الإعلام الزائف، وكانوا عنوانا لها.


وأشار إلي أنه سيتم الاحتفاء بأمير الصحافة محمد التابعي مع حلول الذكرى الخمسين لرحيله، والاحتفاء بصحيفة "الأهرام" بمناسبة مرور 150 عامًا على إصدارها، والاحتفاء بمجلتي "المصور" و"روزاليوسف" بمناسبة مرور 100 عام على إصداريهما.

و قال إن الاحتفالية ستتضمن تكريما خاصا للكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب بمناسبة مئوية مجلة "المصور" في مؤسسة دار الهلال، وتكريما خاصا للكاتب الصحفي رشاد كامل بمناسبة مئوية مجلة "روزاليوسف" في مؤسسة روزاليوسف، وتكريما خاصا للكاتب الصحفي نجيب محمد يعقوب أحد أقدم شيوخ المصححين والمراجعين في مؤسسة "أخبار اليوم".

وأكد نقيب الصحفيين أن الحريات هي أساس مهنتها وعنوان لها، مشيرا إلي أن جوائز اليوم تعبير عن حرية الصحافة.

ومن جانبه قدم  محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس اللجنة الثقافية، الشكر لأكثر من 500 صحفي قدموا أعمالهم في المسابقة هذا العام، كما وجه الشكر لـ 60 من المحكمين.


كما قدم التحية إلي الكاتب الراحل محمود عوض التي تحمل الجوائز اسمه هذا العام، كما قدم التحية للراحل ياسر رزق لفضله في إعادة المسابقة وجوائز الصحافة المصرية.

 ومن المقرر أن  تُقدم جائزة حرية الصحافة لشهداء الصحافة الفلسطينية نظرًا لما قدموه من تضحيات مهنية وشخصية في سبيل نقل الحقيقة للعالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني، وذلك بحضور مجموعة من أسر شهداء الصحافة الفلسطينيين المقيمين في مصر.

