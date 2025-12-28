توفير 1492 فرصة عمل بـ 22 شركة كبرى بالسويس

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل اليوم عن نجاحها في توفير 1492 فرصة عمل حقيقية لأبناء محافظة السويس في كبرى الشركات الصناعية والاستثمارية وذلك ​في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي استكمالًا لجهودها المستمرة، حيث سبق وتم حصر 1000 فرصة عمل في 15 شركة، ليُضاف إليها اليوم 492 فرصة عمل جديدة في 7 شركات انضمت حديثًا لمنظومة التعاون مع الوزارة، ليصل إجمالي الكيانات المشاركة إلى 22 شركة وطنية تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوظيف الشباب.

إقامة ملتقى توظيفي موسع بمقر مركز التدريب المهني بمحافظة السويس

وكشفت الوزارة عن التخطيط لإقامة ملتقى توظيفي موسع بمقر مركز التدريب المهني بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق مع مبادرة "ابدأ إيدو"، حيث من المقرر حضور ممثلي الـ 22 شركة لإجراء المقابلات الشخصية المباشرة مع الشباب، واختيار الكوادر المناسبة لتسكينها فورًا في الوظائف المتاحة.

وأوضحت لمياء محمود مدير المديرية أن ذلك يأتي بهدف ​تمكين الشباب، وتوفير مسارات وظيفية مستقرة بمرتبات عادلة وتأمين صحي واجتماعي.

​وفي إطار تعميق التعاون بين الوزارة، والقطاع الخاص، والمبادرات الوطنية مثل "ابدأ"،ضمان وصول الفرص لجميع أبناء السويس من مختلف المؤهلات والتخصصات.

وأكدت الوزارة أن تحديد موعد الملتقى سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان أعلى مستوى من التنظيم واستقبال أكبر عدد من الباحثين عن عمل، مشددة على أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

