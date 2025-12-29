الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية وانتشار سيارات الصرف الصحي

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم، سقوط أمطار غزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط  المحافظة تزامنا مع تعاقب نوات فصل الشتاء. 

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة ليلا، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات في كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في طقس اليوم، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

خرائط الأمطار

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم أمطارا متوسطة إلى غزيرة  قد تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وفى سياق متصل، قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت قطاع الحملة الميكانيكية والورش وقطاع المعامل المركزية.

 

وخلال الجولة، شهد المهندس "سامي قنديل" اصطفاف السيارات والمعدات، واطّلع على جاهزيتها الفنية في إطار الاستعداد للنوة القادمة، مؤكدًا أهمية الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

تقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار تضرب الإسكندرية 

كما تابع  أعمال الصيانة الدورية ومستوى استعداد فرق العمل، مشيدًا بجهود العاملين والفنيين في الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرارية التشغيل، وموجهًا بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة.

وتفقد “قنديل” كذلك المعامل المركزية، حيث اطمأن على دقة نتائج التحاليل وجودة العينات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تطوير الأداء الفني للعاملين. 

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الاستعداد الجيد لموسم الأمطار وتطوير مرافق الصرف الصحي لخدمة المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية طقس شتاء الاحوال الجوية

مواد متعلقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

ماس كهربائي وراء حريق مطعم شهير بالقطامية

الأكثر قراءة

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا

أستاذ قانون يستعرض ضوابط الترشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

اللتر يتراجع 11 جنيهًا، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين

طريقة عمل الهوت شوكليت مشروب الشتاء الغني واللذيذ

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

أول رد فعل روسي على اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن حرب أوكرانيا

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads