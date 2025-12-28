الأحد 28 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية

الاسكندريه
الاسكندريه
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور عبدالله بن ناصر آل داوود، الذي عين قنصلًا عامًا للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية في الإسكندرية، وذلك في أول زيارة رسمية له بعد توليه مهام منصبه في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥.

ورحب محافظ الإسكندرية بالقنصل العام السعودي، معربًا عن خالص تهانيه له بمناسبة توليه مهام عمله الجديد، ومتمنيًا له التوفيق في أداء رسالته الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين محافظة الإسكندرية والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر وتعاون مثمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء أشار الدكتور عبدالله بن ناصر آل داوود انه سبق له العمل كدبلوماسي بالقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية خلال الفترة من عام ١٩٩٦ حتى عام ٢٠٠٣، قبل انتقاله للعمل بالسفارة السعودية في المملكة المغربية، وهو ما يعكس معرفته الوثيقة بمدينة الإسكندرية.

وأعرب القنصل العام عن سعادته بعودته إلى الإسكندرية، مشيدًا بمكانتها التاريخية والثقافية، ومؤكدًا حرص القنصلية العامة للمملكة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات المتميزة بين الإسكندرية والمملكة العربية السعودية.

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية السعودية

