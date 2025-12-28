18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في غرفة الطعام الرئيسية في قصره بحضور ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.

ترامب يستضيف زيلينسكي في غرفة الطعام بحضور صحفيين

وقبيل ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لقائه المقرر مع زيلينسكي اليوم الأحد.

محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين

وعشية لقائه بالرئيس الأمريكي، اتهم فلاديمير زيلينسكي الغرب بتقديم دعم مالي وعسكري غير كاف لبلاده، وكرر مناشدته للحصول على مزيد من التمويل، مشيرا إلى العجز المالي الذي تعانيه أوكرانيا، داعيا شركاءه الغربيين إلى تسريع وتيرة الدعم. وقبيل اللقاء مع ترامب أجرى زيلينسكي كذلك مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية. وقد سبق أن أفاد الكرملين بأن روسيا "تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج"، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.

وتلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعمًا قويًا من الأوروبيين وكندا، عشية اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، فشددت عبر منصة "إكس"، عقب اللقاء بين زيلينسكي والقادة الأوروبيين، على ضرورة أن يكون السلام "عادلًا ودائمًا ويصون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

بدوره، رأى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أثناء استقباله زيلينسكي في نوفا سكوتيا، أن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا ممكن.

