الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يستضيف زيلينسكي في غرفة الطعام بحضور صحفيين

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
18 حجم الخط

قال  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في غرفة الطعام الرئيسية في قصره بحضور ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.

ترامب يستضيف زيلينسكي في غرفة الطعام بحضور صحفيين 

وقبيل ذلك، أكد  الرئيس الأمريكي  أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لقائه المقرر مع زيلينسكي اليوم الأحد.

محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين 

وعشية لقائه بالرئيس الأمريكي، اتهم فلاديمير زيلينسكي الغرب بتقديم دعم مالي وعسكري غير كاف لبلاده، وكرر مناشدته للحصول على مزيد من التمويل، مشيرا إلى العجز المالي الذي تعانيه أوكرانيا، داعيا شركاءه الغربيين إلى تسريع وتيرة الدعم. وقبيل اللقاء مع ترامب أجرى زيلينسكي كذلك مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية. وقد سبق أن أفاد الكرملين بأن روسيا "تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج"، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.

وتلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعمًا قويًا من الأوروبيين وكندا، عشية اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، فشددت عبر منصة "إكس"، عقب اللقاء بين زيلينسكي والقادة الأوروبيين، على ضرورة أن يكون السلام "عادلًا ودائمًا ويصون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

بدوره، رأى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أثناء استقباله زيلينسكي في نوفا سكوتيا، أن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب زيلينسكي الرئيس الأمريكى بريطانيا بوتين

مواد متعلقة

منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات الخدمة السرية بعد ثغرات أمنية في حماية ترامب

متسلحا بدعم أوروبي، زيلينسكي يصل إلى أمريكا استعدادا لمحادثات مع ترامب

بوتين: ما كان للقتال أن يندلع لو أصغت سلطات كييف لروسيا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads