الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف عمر كمال عبد الواحد من عرض بيراميدز

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
18 حجم الخط

قال مصدر مقرب من عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي إنه يرحب بالرحيل إلى بيراميدز فى انتقالات الشتاء المقبل ولكنه ينتظر رسمية المفاوضات من جانب النادي السماوي مع الأهلي وحال الموافقة عليه من قبل إدارة الأهلي فلن يمانع فى اتخاذ هذه الخطوة.

أضاف المصدر: عمر كمال عبد الواحد يرغب فى استكمال رحلته مع الأهلي ولكن حال رغبة مسئولي الأهلي فى رحيله وعدم استمراره سيرحب بعرض بيراميدز للرحيل إلى صفوفه.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء، وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس الأول بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة  تأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بيراميدز اللاعب عمر كمال عبد الواحد

مواد متعلقة

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لموقعة المقاولون

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي والمقاولون

توروب يرحب برحيل لاعب الأهلي إلى الاتحاد

جلسة جديدة في الأهلي لإقناع أشرف داري بالرحيل

مصدر بالأهلي يكشف: ماذا قال توروب عن وداع كأس مصر؟

تفاصيل العقوبات المالية المفروضة على لاعبي الأهلي بعد السقوط أمام الاتصالات

الأهلي يترقب وصول تقرير طبي بإصابة بن رمضان مع تونس

الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة المقاولون في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads