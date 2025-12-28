الأحد 28 ديسمبر 2025
غرفة عمليات المؤتمر تصدر البيان الختامى لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية سير العملية الانتخابية لمرشحة الحزب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك على مدار اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

 

انتخابات مجلس النواب 

 

وخلال المتابعة منذ انتهاء فترة الاستراحة وحتى غلق صناديق الاقتراع باللجان، رصدت الغرفة إقبالًا كثيفًا من السيدات والرجال، مع كثافة ملحوظة لمشاركة الشباب والفتيات، في أجواء اتسمت بالالتزام والانضباط داخل محيط اللجان، بما يعكس وعيًا سياسيًا وإدراكًا لأهمية هذا الاستحقاق الدستوري.

الانتخابات البرلمانية، وتهيب غرفة العمليات المركزية بموكلي مرشحة الحزب الدكتورة أماني الليثي ضرورة التواجد أمام صناديق الاقتراع حتى آخر ناخب يدلي بصوته، مع الالتزام بحضور أعمال الحصر العددي باللجان الفرعية البالغ عددها 139 لجنة،واستلام محاضر الفرز من اللجان الفرعية , حفاظًا على سلامة الإجراءات وضمانًا للشفافية وصونًا لإرادة الناخبين.

مجلس النواب، وتؤكد غرفة العمليات المركزية استمرار تواجدها ومتابعتها الدقيقة لكافة الإجراءات حتى إعلان نتيجة الحصر العددي المبدئية باللجنة العامة،التزامًا بدورها في صون إرادة الناخبين وضمان الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.

 

