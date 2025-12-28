الائتلاف المصري: سخونة الاستنفار التصويتي تتغلب على برودة الطقس في انتخابات النواب

18 حجم الخط

قال الائتلاف المصري لحقوق الإنسان:" إنه على الرغم من موجة الطقس شديد البرودة التي كان من المتوقع أن تُلقي بظلالها على معدلات الحركة والمشاركة، إلا أن محيط مقار الاقتراع شهد إقبالًا واسعًا وكثافات ملحوظة من جانب الناخبين، انعكست في طوابير انتظار ممتدة، بما يعكس حدة التنافس وعدم شعور أي من المرشحين بقدرتهم على حسم النتيجة قبل إغلاق اللجان.

وأضاف الائتلاف: "رغم سيادة أنماط الحشد المنظم التي اعتادت أن ترفع من نسب مشاركة النساء خلال فترات الصباح والظهيرة، مقابل هيمنة الرجال والشباب على المشهد في ساعات المساء، فقد رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تحولًا واضحًا في هذا النمط، تمثل في حضور نسائي كثيف ومستمر أمام عدد كبير من اللجان الفرعية مع تقدم ساعات اليوم".

وتابع والائتلاف: "ومع تزايد وضوح المواقف والتأييدات العلنية للمرشحين، دخلت القرى والمربعات السكنية في سباقات حشد مفتوحة، اتخذت طابعًا تنافسيًا قائمًا على إبراز القدرة العددية والتفاخر بمستوى المشاركة، وهو ما استثمرته لجان التنظيم التابعة للحملات في رفع نسب الإقبال وتعزيز الحضور التصويتي لأنصارها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.