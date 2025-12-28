رئيس جامعة العاصمة: تنفيذ أكبر مجمع طبي جامعي في حلوان بسعة 1600 سرير

18 حجم الخط

قال الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا)، إن التعليم هو المفتاح الحقيقي لأي نهضة، مؤكدًا أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على إنشاء مؤسساتها التعليمية بما يتوافق مع احتياجات الدولة وخططها التنموية.

وأوضح قنديل، خلال احتفالية مرور 50 سنة على تأسيس الجامعة، أن كلية الفنون الجميلة بدأت كمدرسة اعتمدت مناهجها على النموذج الفرنسي، لافتا إلى أن تمصير العمارة، كان الفضل فيه لخريجي الدفعة الاولى منها، الذين كان لهم دور بارز في تصميم عدد من الرموز المعمارية المصرية، من بينها مبنى دار القضاء العالي ومبنى التليفزيون.

وأضاف أن إنشاء كلية الاقتصاد المنزلي أسفر عن تخريج تخصصات مهمة مثل التربية الفنية والموسيقية، والتي جاءت استجابة للاحتياجات الفعلية للدولة في تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن التوسع الصناعي في مصر، خاصة في منطقة حلوان، صاحبه إنشاء معاهد تعليمية متخصصة بجوار المصانع لإعداد كوادر مؤهلة للعمل مباشرة في القطاع الصناعي.

احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان

وأكد رئيس الجامعة أن أي تقييم لتجربة جامعة حلوان يكشف حجم الموارد البشرية المؤهلة التي خرجتها الجامعة، وعلى رأسها كلية السياحة والفنادق، معتبرًا أن هذا النهج يعكس عبقرية جامعة حلوان في الربط بين التعليم وسوق العمل.

وأشار قنديل إلى أن الجامعة شهدت توسعًا جغرافيًا ملحوظًا، تمثل في إنشاء خمس كليات بمحافظة الإسكندرية، وكليتين في بورسعيد، بالإضافة إلى معهد التعدين في السويس، موضحًا أن عدد الطلاب في تلك الفترة كان يتراوح بين 10 و15 ألف طالب، بينما تجاوز اليوم 220 ألف طالب.

كليات ومعاهد تميز جامعة حلوان

وأضاف أن الجامعة تضم حاليًا 12 كلية ومعهدًا فريدين لا يوجد لهم مثيل في أي جامعة أخرى، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال الطلابي عليها.

كما أوضح أنه تم إنشاء جامعة حلوان الأهلية وفقًا لتوجه الدولة نحو الجامعات الذكية المنتمية إلى الجيل الرابع، إلى جانب ضم جامعة حلوان التكنولوجية، في تأكيد واضح على الاهتمام بالتكنولوجيا والهندسة.

وأشار إلى أن الجامعة أنشأت ناديًا رياضيًا، وأسست شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية وتعظيم الموارد الذاتية، لافتًا إلى أن عدد طلاب الدراسات العليا يتراوح بين 25 و30 ألف طالب، فيما تضم الجامعة التكنولوجية نحو 7 آلاف طالب، والجامعة الأهلية نحو 16 ألف طالب.

وأكد قنديل أن الانتقال إلى العاصمة الجديدة يحمل الجامعة مسؤولية كبيرة، نظرًا لكونها مدينة ذكية، ما يتطلب أن تكون الجامعات بها على مستوى جامعات الجيل الخامس.

وكشف رئيس الجامعة عن تنفيذ أكبر مجمع طبي جامعي في حلوان بسعة 1600 سرير، مشيرًا إلى السعي لافتتاح المرحلة الأولى منه خلال العام المقبل.

