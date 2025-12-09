وفد اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الريادة لبحث انضمامها

18 حجم الخط

استقبلت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، وفد اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمروعزت سلامة الأمين العام للاتحاد وعضوية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة "حلوان سابقا" والدكتور وائل نبيل عبدالسلام رئيس جامعة بيروت العربية، ولينا البيطار مدير الادارة العامة بالاتحاد في زيارة للجامعة لبحث انضمامها إلى عضوية الاتحاد.

واستعرض الدكتور رضا حجازي رؤية الجامعة في أن تكون رائدة متميزة ذات قدرة تنافسية عالية علي المستويات المحلية والدولية تماشيا مع أهداف التنمية، مشيرا إلى أن رسالتها تقديم خريج متميز قادر على الابتكار والمنافسة فى سوق العمل ومواجهة تحديات المستقبل وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية مع الالتزام بالهوية الوطنية والقيم الأخلاقية والمسؤلية المجتمعية.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الجامعة باعتبارها جامعة للعلوم والتكنولوجيا ستكون حاضنة للابتكارات وريادة الأعمال في إقليم الدلتا ومدينة السادات، مؤكدا أن الجامعة تقدم الدعم الفني والتكنولوجي والاستشارات الفنية والادارية في مجال التعليم وإعداد الدراسات عن احتياجات سوق العمل انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي الذي يحقق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤلية والشراكات المجتمعية وبناء شراكات قوية مع الجامعات والهيئات العربية والدولية.

واشار رئيس الجامعة إلى البرامج المتنوعة التي يتم تدريسها في كليات الجامعة ومميزات كل برنامج، منوها إلي أن البنية التحتية في جامعة الريادة تعتبر بيئة تعليمية داعمة لمستقبل الخريجين وتساهم في تنمية مهارات وقدرات الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

دور اتحاد الجامعات العربية في تعزيز التعاون الأكاديمى

وتطرق الدكتور عمروعزت سلامة الأمين العام لـ اتحاد الجامعات العربية إلي دور الاتحاد في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية وتوحيد الجهود في تطوير التعليم العالي والارتقاء بجودته ودعم الهوية العربية من خلال التعليم والبحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات التعليمية وتشجيع البحث العلمي التطبيقي لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العرب.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد يوفر للاعضاء خدمات متعددة منها قاعدة بيانات للجامعات العربية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتنسيق برامج الاعتماد والجودة بين الجامعات وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات ودعم النشر العلمي من خلال مجلات علمية محكمة ومؤتمرات بحثية.

كما عرض وفد اتحاد الجامعات العربية بعض الاستفسارات التي تتعلق بالبرامج الدراسية والشراكات والأبحاث العلمية، أجاب عليها النواب وعمداء الكليات، حيث أبدى وفد الاتحاد ارتياحه للبنية التحتية والمستوى الأكاديمي للجامعة رغم حداثة إنشائها والتزامها بتطبيق معايير الجودة والتميز.

واصطحب رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وفد الاتحاد في جولة ميدانية داخل الكليات والمعامل البحثية والعيادات الخارجية، حيث أشاد الوفد بما لمسوه من إمكانيات متطورة وقاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات.

