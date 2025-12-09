الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الريادة لبحث انضمامها

وفد اتحاد الجامعات
وفد اتحاد الجامعات العربية بجامعة الريادة، فيتو
18 حجم الخط
ads

استقبلت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، وفد اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمروعزت سلامة الأمين العام للاتحاد وعضوية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة "حلوان سابقا" والدكتور وائل نبيل عبدالسلام رئيس جامعة بيروت العربية، ولينا البيطار مدير الادارة العامة بالاتحاد في زيارة للجامعة لبحث انضمامها إلى عضوية الاتحاد.

واستعرض الدكتور رضا حجازي رؤية الجامعة في أن تكون رائدة متميزة ذات قدرة تنافسية عالية علي المستويات المحلية والدولية تماشيا مع أهداف التنمية، مشيرا إلى أن رسالتها تقديم خريج متميز قادر على الابتكار والمنافسة فى سوق العمل ومواجهة تحديات المستقبل وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية مع الالتزام بالهوية الوطنية والقيم الأخلاقية والمسؤلية المجتمعية.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الجامعة باعتبارها جامعة للعلوم والتكنولوجيا ستكون حاضنة للابتكارات وريادة الأعمال في إقليم الدلتا ومدينة السادات، مؤكدا أن الجامعة تقدم الدعم الفني والتكنولوجي والاستشارات الفنية والادارية في مجال التعليم وإعداد الدراسات عن احتياجات سوق العمل انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي الذي يحقق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤلية والشراكات المجتمعية وبناء شراكات قوية مع الجامعات والهيئات العربية والدولية.

واشار رئيس الجامعة إلى البرامج المتنوعة التي يتم تدريسها في كليات الجامعة ومميزات كل برنامج، منوها إلي أن البنية التحتية في جامعة الريادة تعتبر بيئة تعليمية داعمة لمستقبل الخريجين وتساهم في تنمية مهارات وقدرات الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

دور اتحاد الجامعات العربية في تعزيز التعاون الأكاديمى 

وتطرق الدكتور عمروعزت سلامة الأمين العام لـ اتحاد الجامعات العربية إلي دور الاتحاد في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية وتوحيد الجهود في تطوير التعليم العالي والارتقاء بجودته ودعم الهوية العربية من خلال التعليم والبحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات التعليمية وتشجيع البحث العلمي التطبيقي لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العرب.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد يوفر للاعضاء خدمات متعددة منها قاعدة بيانات للجامعات العربية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتنسيق برامج الاعتماد والجودة بين الجامعات وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات ودعم النشر العلمي من خلال مجلات علمية محكمة ومؤتمرات بحثية.

كما عرض وفد اتحاد الجامعات العربية بعض الاستفسارات التي تتعلق بالبرامج الدراسية والشراكات والأبحاث العلمية، أجاب عليها النواب وعمداء الكليات، حيث أبدى وفد الاتحاد ارتياحه للبنية التحتية والمستوى الأكاديمي للجامعة رغم حداثة إنشائها والتزامها بتطبيق معايير الجودة والتميز.

واصطحب رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وفد الاتحاد في جولة ميدانية داخل الكليات والمعامل البحثية والعيادات الخارجية، حيث أشاد الوفد بما لمسوه من إمكانيات متطورة وقاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الريادة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا اتحاد الجامعات العربية جامعة العاصمة جامعة بيروت العربية الجامعات العربية التنمية المستدامة

مواد متعلقة

رئيس جامعة القناة يُشارك في منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية

رئيس جامعة العاصمة: التعليم والتكنولوجيا هما جناحا التنمية وبهما نصنع اقتصادًا قويًا

مدبولي: تحديث البيانات يضمن اتخاذ القرار السليم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

طب أسنان الريادة تفوز بمسابقة "EADS" في مؤتمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads