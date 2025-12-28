الأحد 28 ديسمبر 2025
رئيس جامعة العاصمة في عيدها الذهبي: شهدنا تطورات ومراحل متعددة للبناء والتحديث

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا)، إن الجامعة تحتفل اليوم بمرور 50 عامًا على تأسيسها في عيدها الذهبي، بعد مسيرة حافلة شهدت تطورات كبيرة ومراحل متعددة من البناء والتحديث.

وأوضح قنديل خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، أن نشأة الجامعة جاءت متزامنة مع النهضة الصناعية، حيث تم إنشاء كيانات تعليمية مرتبطة مباشرة بالصناعة، شملت كليات مثل الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، والهندسة، مؤكدًا أن فلسفة الجامعة قامت منذ البداية على العلوم التطبيقية والتكنولوجية لخدمة احتياجات سوق العمل.

تحول جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة

وأضاف قنديل أن الجذور التاريخية للجامعة تعود إلى عام 1935 عندما كانت في صورة مدارس ومعاهد، بينما بدأ تاريخها الفعلي كجامعة مستقلة عام 1975، لتمر بثلاث مراحل رئيسية: مرحلة المدارس والمعاهد، ثم مرحلة الكليات، وصولًا إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في التحول إلى جامعة العاصمة.

وأشار إلى أن الجامعة تضم حاليًا تخصصات علمية متكاملة، من بينها كلية علوم التغذية، وتقدم نحو 1150 برنامجًا دراسيًا، كما تستقبل ما يقرب من 7500 طالب وافد من 40 جنسية مختلفة. 

ولفت إلى أن الجامعة تمتلك مستشفى بدر الجامعي، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمع الطبي، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بعيادات تخصصية يُتوقع الانتهاء منها خلال عام.

وأكد رئيس الجامعة أن التحول إلى جامعة العاصمة لا ينتقص من تاريخ الجامعة أو مكانتها، بل يعكس دورها الجديد في خدمة سكان العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لمعايير الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجامعة أنهت جميع الدراسات اللازمة، وتعمل حاليًا على استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي والمشروعات الجديدة.

وأوضح أن الجامعة تضم حاليًا نحو 7500 عضو هيئة تدريس، ونحو 6500 إداري، فضلًا عن وجود جامعة حلوان الأهلية التي تضم قرابة 15 ألف طالب، إلى جانب جامعة حلوان التكنولوجية، بالإضافة إلى شركة جامعة حلوان التي يتم تدشينها اليوم لدعم مسار التطوير والاستدامة.

وشدد قنديل على أن جامعة حلوان (جامعة العاصمة حاليًا) كانت وستظل جامعة عريقة، ولديها مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة، تفرض عليها تطوير المناهج والبرامج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

كما كشف عن وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن مدارس جامعة حلوان الدولية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية لهذا التعاون خلال الفترة القريبة المقبلة.

