حزب العدل يدين الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» ويحذر من تهديد الأمن الإقليمي

أدان حزب العدل الإعلان الأحادي الصادر عن دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بما يسمى بـ«أرض الصومال» كدولة مستقلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا مباشرًا لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها المعترف بها دوليًا.

خطورة تحركات اسرائيل في المنطقة

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن هذا التحرك غير المسؤول يشكل سابقة خطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار الجيوسياسي في منطقة القرن الإفريقي، لما تحمله من تداعيات مباشرة على توازنات الإقليم، وعلى الأمن القومي المصري بوجه خاص، في ظل الأهمية الاستراتيجية الحيوية التي تمثلها المنطقة باعتبارها محورًا رئيسيًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وبوابة جنوبية لقناة السويس والممرات البحرية المرتبطة بها.

وشدد حزب العدل على رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء إلى أرض الصومال أو إلى أي منطقة أخرى، معتبرًا أن هذه الطروحات تمثل امتدادًا لسياسات التطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وحذر حزب العدل من أن الاعترافات الأحادية من هذا النوع تفتح الباب أمام مزيد من التفتيت الإقليمي، وتقويض جهود التسوية السلمية، بما ينعكس سلبًا على فرص تحقيق الاستقرار الدائم في القارة الإفريقية، ويهدد بتكريس منطق فرض الأمر الواقع على حساب الشرعية الدولية.

أهمية حشد المجتمع الدولي ضد اسرائيل

وطالب حزب العدل المجتمع الدولي، والمؤسسات الإقليمية المعنية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف موحد وحازم يرفض هذه الخطوة، ويؤكد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ودعم المسارات الدبلوماسية والحلول السياسية التي تحفظ وحدة الصومال واستقراره.

كما دعا حزب العدل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة إلى التضامن مع الموقف الصومالي الشرعي، والعمل المشترك من أجل حماية الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، باعتبار أن استقرارها يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والإفريقي

